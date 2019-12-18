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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى السبت

18 كانون أول / ديسمبر 2019 08:23

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون غدا الخميس صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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