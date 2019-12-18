الإعلام الحكومي ينظم ندوة حوارية حول التعديات على الأراضي الحكومية

غزة- الرأي

نظمت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس ندوة حوارية "التعديات على الأراضي الحكومية بين الحاجة لتلبية متطلبات المجتمع وإهدار المال العام" جاء ذلك، بحضور لفيف من الصحفيين والقانونين ومؤسسات المجتمع المدني والمخاتير والوجهاء.



من جانبه رحب مدير العلاقات العامة والتدريب بوزارة الإعلام د. مؤمن عبد الواحد بالمتحدثين والحضور في الندوة الحوارية ، موضحا أن الإعلام الحكومي ينظم بشكل مستمر ندوات حوارية تتناول القضايا السياسية والاجتماعية الفلسطينية .



بدوره تحدث رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة أن سلطة الاراضي تم انشاؤها عام 2002 وكانت تتبع وزارة الاسكان وتهتم بجوانب عديدة أولها الحفاظ على الاملاك الخاصة والعامة ، ومنع التعديات على الاراضي الحكومية، مضيفا أننا نواجه قضية التعدي على الأراضي الحكومية في ظل وجود مواطنين يحتاجون لمساكن ، وأن هناك من يتعدى على الأراضي الحكومية ليسوا أصحاب حاجة بغرض بيعها أو زراعتها وذلك يمثل تعدي على الملك العام.



واشار أبو صبحة أن تسجيل الحقوق وتثبيت الملكات من خلال عدة إدارات، ومنها ادارة الطابو تثبت املاك خاصة ، وإدارة الأملاك الحكومية ولها الكثير من المهام من أهمها الحفاظ على الملك العام ، لافتا بأن سلطة الأراضي تشرف على تخصيص أراضي لفقراء وهي مسؤولية الحكومة.



وتابع أن هناك تخصيص أراضي لجمعيات اسكانية، من خلال طلب 20 شخص يشكلون جمعية اسكانية، ويتم تخصيص قطعة لهم، منوها لتقديم نموذج بمشروع الشباب في أرض بيسان ، وسيتم تخصيص أراضي له في حال نجاحه بما يخدم شريحة الشباب.



وأكد أبو صبحة أن سلطة الأراضي تقدم مشاريع تأجير للقطاع الخاص حيث تعود بالنفع للمستثمرين والحكومة ، موضحا بأن المهمة الرئيسية لسلطة الأراضي إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية في ظل وجود عن مئات الدونمات من الأراضي الحكومية تم التعدي من خلال اشخاص يستثمرونها شخصيا.



واستغرب من الهجوم الإعلامي من الناس لعدم الوعي في حال إزالة التعدي ، في ظل وجود مئات الدونمات تم التعدي عليها، وأن محاربة هذه الآفة المجتمعية تتطلب جهد جماعي لإزالة هذه التعديات ويتم استردها لمنفعة خاصة للمواطنين ، مشيرا في حالة إزالة التعديات هناك قوانين تضبط عملنا، حيث يوجد 26 عشوائية على مستوى قطاع غزة إحدى هذه العشوائيات مثلا بعزبة بيت حانون 560 بيت فيها ، ووجود العديد من القضايا نحن ملزمون بحلها بدانا بإجراءات وتم تشكيل لجنة لحل أرض مندوب او أراضي الحل.

بدوره تحدث وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان عن حالة التعدي على الارض الحكومية، والتي تعنبر هي جريمة لأنها ملك للجميع ، ففي بعض الأماكن يتم دراسة بناء مدرسة فيتم تأخير التنفيذ لوجود عراقيل في المنطقة المنوي إقامة المدرسة لوجود أشخاص يسكنون في أراضي حكومي ، مضيفا في حالة ازالة التعدي نرى حملات كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وينشرون الروايات دون الاطلاع على الحقيقة من الجهة المختصة.



وقال م. سرحان نحن كوزارة قمنا بعدة مشاريع من خلالها قمنا بتوفير عدد كبير من الشقق السكنية لأكثر ما يزيد عن 5 الاف وحدة سكنية في مناطق مختلفة ، وأن الوزارة تقوم بترميم بيوت الفقراء ، وتم اجراء بحث على أكثر من 43 الف عائلة ودراسة احتياجاتهم للسكن ووضعناها ضمن منظومة عمل تسهل علينا عند وصول أي تمويل.

واستعرض م. سرحان حالة التعديات على الأراضي الحكومة من خلال دراسة معمقة، حيث يوجد في قطاع غزة 28 عشوائية، ومنذ 2010 أخذنا قرار بأن أي متعدي قبل ذلك يتم دراسة حالته وتعويضه بمناطق جديدة، وتم العمل بذلك من خلال عدة مشاريع لأكثر ما يزيد عن 10 مشاريع تسويات وتم تنفيذها.

وأوضح أن تواجهنا اشكالية مع المواطنين أن أي مواطن يتعدى على أرض في أي وقت يصبح صاحب حق وله أرض وهذه مشكلة ، مضيفا أن من تعدى على أرض حكومية بعد عام 2010 يُعد تعدي جديد يتم ازالته بدون حق ، ولدينا عجز بما يُقدر بحوالي 125 ألف وحدة سكنية بمجال الاسكان.

من جانبه تحدث رئيس نيابة دعاوى الحكومة المستشار حاتم الفقعاوي بوجود قانون يمنع التعدي على الأراضي الحكومية، وهذا القانون يعطي للحكومة ازالة التعدي، لكنه لا يوجد تجريم لقضية التعدي على الاراضي الحكومية ، لافتا أن أي تعدي على الأراضي الحكومية يعاقب بالغرامة والسجن لا يزيد عن 4 سنوات، وأن جريمة التحريض على التعدي للأراضي الحكومية يعاقب بعقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن سنة.

وأشار أن على صعيد المتعدين السابقين المشرع بالمادة 6 بالقانون الفلسطيني والذي ينص على أن كل شخص استمر بوضع يده على الاراضي الحكومية يعتبر متعديا ويعاقب ، ومن الاجراءات التي من الممكن ان تساهم في انفاذ قانون جريمة التعدي على الاراضي الحكومية هو أن سلطة الاراضي ووزارة الاشغال عليها عدم ترك الأراضي دون استثمار الأمر الذي يشجع على التعدي عليها.

وتابع الفقعاوي يجب التفكير جديا ووضع خطط لاستثمار الأراضي سواء منحها للشباب أو للزراعة او عقود ايجار وإمكانية إقامة مناطق صناعية ، مشيرا أن مسألة تسوية التعديات كان للحكومة مبادرات حول ذلك لكن التجربة كان يشوبها الكثير من عدم وضع ضوابط تزيد من المحافظة على المال العام، فمثلا قبل 2007 كان يتم منح 20% من الارض طابو للمواطن حيث في الحكومة تم الغاء هذه النسبة، وقد صدر في عام 2015 قرار جديد ووضع نسبة 18% للمتعدين كطابوا بدلا من 20% ، ويجب ان تقوم سلطة الأراضي بمتابعة التعديات وتقديم لائحة بأسماء المتعدين.