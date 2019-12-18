وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة المستقلة تهنئ النيابة العامة لتميزها بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقضّ تدريجيًا على إنجازات الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يدعو للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تنشئ غرف خاصة لورشة النقل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا: انخفاض العجز المالي إلى 90 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تعقد غدًا جلسة للأسير المضرب أحمد زهران وكالة الرأي الفلسطينية فضائية الأقصى تتوج ببطولة الوفاء للصحفي الفلسطيني
أخبار » الأسرة و المجتمع

دراسة: تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل فرص الاصابة بالأزمات القلبية بـ 40%

18 كانون أول / ديسمبر 2019 09:12

دراسة: تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل فرص الاصابة بالأزمات القلبية بـ 40%
دراسة: تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل فرص الاصابة بالأزمات القلبية بـ 40%

خلصت دراسة إلى أن تناول الفلفل الحار أربع مرات أسبوعيا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة جراء الإصابة بالأزمات القلبية.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الباحثين قاموا بمتابعة نحو 23 ألف متطوع لمدة ثمانية أعوام، وتوجيه أسئلة لهم بصورة دورية بشأن نظامهم الغذائي.

وأظهرت النتائج أن من يتناولون الفلفل الحار بصورة متكررة، أربع مرات أسبوعيا، تنخفض لديهم خطورة الموت مبكرا.

وقال الأكاديميون الإيطاليون الذين أجروا الدراسة إنهم خلصوا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطورة الموت بالأزمات القلبية بنسبة 40%.

وتوصل الخبراء إلى أن الفلفل الحار عاد بالنفع أيضا على المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

ويشار إلى أن مادة كابسيسين، المضادة للالتهاب، والمواد التي تحدث الشعور بالحرقان لدى تناول الفلفل الحار هى السبب في خفض نسب الإصابة بالأزمات القلبية.

ونصت الدراسة على أن يحدد المتطوعون ما إذا كانوا يتناولون أطعمة تحتوى على الفلفل الحار نادرا أم بصورة دورية أو غالبا.

وجرى تصنيف النظام الغذائي لكل شخص على مقياس من صفر إلى تسعة، بناء على كيفية التزامهم بحمية البحر المتوسط التقليدية.

ويشار إلى أن جميع المشاركين في الدراسة يعيشون في منطقة موليزي في إيطاليا، موطن حمية البحر المتوسط، التي تعد من أصح الحميات الغذائية في العالم.

وتنص الحمية على تناول الخضروات والفاكهة والمكسرات والأسماك والدهون مثل زيت الزيتون، وتناول اللحوم الحمراء بصورة نادرة ومنتجات الألبان والبيض بصورة محدودة.

وأوضحت الدراسة أن 24% ممن شملتهم تناولوا الفلفل الحار بصورة دورية، في حين قال ثلث المشاركين إنهم لم يتناولوا الفلفل أبدا.

وأشارت إلى أن خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو أمراض القلب الأخرى انخفض بواقع 40% و34% على التوالي بالنسبة لمن يتناولون الفلفل الحار بصورة دورية.

وقال ماريالاورا بوناتشو، أحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة "هناك حقيقة مثيرة للاهتمام كشفتها الدراسة وهى أن الحماية من خطورة الوفاة تعد أمرا مستقلا عن النظام الغذائي الذي يتبعه الأشخاص".

وأضاف" بمعني أخر، يمكن أن يتبع شخص ما حمية البحر المتوسط الصحية، وأخر يتبع حمية أقل صحة، ولكن بالنسبة للاثنين الفلفل الحار له تأثير حماية".

وقد جرى نشر نتائج الدراسة في دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟