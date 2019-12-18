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مايكروسوفت تمدد دعم Windows 10 Mobile لمدة شهر

18 كانون أول / ديسمبر 2019 09:19

مايكروسوفت تمدد دعم Windows 10 Mobile لمدة شهر
مايكروسوفت تمدد دعم Windows 10 Mobile لمدة شهر

رغم أن شركة مايكروسوفت أعلنت فى وقت سابق أنها ستنهى دعم ويندوز 10 موبايل بحلول 10 ديسمبر، إلا أن الشركة كشفت مؤخرا أن دعم Windows 10 Mobile سينتهى فى يناير 2020.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن نهاية دعم Windows 10 Mobile ستكون فى 14 يناير 2020، حيث أن الأجهزة التى تعمل بنظام Windows 10 Mobile وWindows 10 Mobile Enterprise لن تلقى تحديثات أمنية شهرية تحتوى على حماية من أحدث تهديدات الأمان.

كذلك فقد كشف تقرير أن مايكروسوفت قامت بإيقاف تشغيل Windows Phone Store أخيرًا، ولم يعد بإمكان المستخدمين تنزيل أى تطبيق من المتجر، ومع ذلك، سيظل المستخدمون قادرين على استخدام الهاتف الذكى والتطبيقات المثبتة بالفعل على الجهاز.

ومن المهم ملاحظة أن تطبيق Windows UWP Office على نظام Windows 10 Mobile سيتم دعمه حتى 12 يناير 2021، حتى إذا كان دعم نظام التشغيل ينتهى فى 12 يناير 2020، كما سحبت الشركة أيضًا مستعرض Edge الحالى وتعمل على إطلاق إصدار آخر منه على Chromium.

وسيتم طرح المتصفح عبر Windows Update على نظام التشغيل Windows 10، ويمكن لمستخدمى الإصدار الآخرين تنزيله عبر الموقع الرسمى، حيث سيأتى المتصفح الجديد من مايكروسوفت بدعم مزامنة لكلمات المرور والتاريخ والمفضلات والإضافات ودعم العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى بما فى ذلك macOS وiOS وأندرويد.

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