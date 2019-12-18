جوجل تطرح خدمة RCS للرسائل المنافسة لـiMessage لهواتف أندرويد

طرحت شركة جوجل رسائل RCS على هواتف أندرويد فى الولايات المتحدة والتى يقارنها البعض بخدمة الرسائل iMessages من شركة أبل.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، عدد الأحرف المسموح به بخدمة الرسائل الجديدة من جوجل هو 8000 حرف، مع ميزة التنبيه بقراءة الرسالة، ومؤشرات الكتابة، كما يمكن استخدام الواى فاى لإرسال الرسائل.

وسيحتاج المستخدمون إلى جعل "رسائل جوجل" تطبيق الرسائل النصية الافتراضى الخاص بهم من أجل الاستفادة من رسائل RCS الجديدة.

وأصبحت خدمة RCS متاحة الآن لجميع هواتف أندرويد بغض النظر عن شركة الاتصالات التى يعتمد عليها المستخدم، كما لا تحتاج إلى أى خطوات لتفعيلها، فكل ما على المستخدم هو الحصول على أحدث تطبيق لرسائل جوجل واعتباره التطبيق الافتراضى للهاتف.

جدير بالذكر أطلقت جوجل خدمة الرسائل الجديدة فى الولايات المتحدة فقط، لكن لديها خطط لإطلاقها على مستوى العالم قبل العام الجديد.