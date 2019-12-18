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"علكة" تكشف عن هوية "لولا" "الراحلة" قبل 6000 عام

18 كانون أول / ديسمبر 2019 09:32

رسم استوحي من المعلومات المستخرجة من علكة العصر الحجري
رسم استوحي من المعلومات المستخرجة من علكة العصر الحجري

مع بزوغ فجر العصر الحجري الحديث، لفظت فتاة قطعة علكة أو لبان، مصنوعة من خشب شجرة البتولا، كانت تمضغها في بحيرة ضحلة كانت تجتذب الصيادين بالقرب من السواحل الجنوبية للدنمارك.

وبفضل الحمض النووي الذي عثر عليه في "علكة" أو "لبان"، تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث وتحديدا قبل نحو 6000 عام، تم الكشف عن هوية الفتاة التي مضغت العلكة في ذلك الوقت.

فبعد حوالي 5700 عام، استخرج العلماء في جامعة كوبنهاغن الحمض النووي أو "الجينوم البشري" لتلك المرأة من العصر الحجري من "العلكة".

وعثر العلماء على العلكة وسط قطع من الخشب وعظام حيوانات برية، ونجحوا في إعادة رسم الجينوم البشري الكامل من خلال اللعاب على العلكة، ثم وضعوا رسما لها.

وقال القائم على المشروع والأستاذ المشارك في معهد غلوب بجامعة كوبنهاغن، هانز شرودر، في بيان "من المدهش أن يكون لديك جينوم بشري قديم كامل من أي شيء غير العظام".

وأضاف "علاوة على ذلك، استخلصنا الحمض النووي من الميكروبات الموجودة في الفم والعديد من مسببات الأمراض البشرية المهمة، مما يجعل العلكة مصدرا مهما للغاية للحمض النووي القديم، خاصة للفترات الزمنية التي لا توجد فيها رفات بشرية"، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الإخباري.

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