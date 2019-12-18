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عامل نظافة محظوظ.. عثر على "قيء حوت" قيمته بمئات الآلاف

18 كانون أول / ديسمبر 2019 09:41

عامل نظافة محظوظ.. عثر على "قيء حوت" قيمته بمئات الآلاف
عامل نظافة محظوظ.. عثر على

بينما كان عامل نظافة تايلاندي يقوم بتمشيط شاطئ بحثا عن قمامة قابلة للتدوير من أجل بيعها، عثر على كتلة غريبة كبيرة الحجم نسبيا، تبين له لاحقا أنها عبارة عن قيء حوت باهظ الثمن.

وعثر سوراشيت تشانتشو أثناء بحثه على شاطئ بجنوب تايلاند، عن نفايات قابلة لإعادة التدوير على كتلة غريبة، مقارنة بالنفايات التي توجد في العادة بتلك المنطقة، تزن حوالي 17 كيلوغراما.

وحمل سوراشيت الكتلة إلى منزله وأجرى مع أصدقائه اختبارا بسيطا لها عن طريق حمل ولاعة سجائر، وسرعان ما ذابت وانبعثت منها رائحة مسك لطيفة.

وعندها أدرك سوراشيت أن الكتلة مصدرها على الأرجح حوت العنبر، وأن الكتلة ما هي إلا قيء الحوت، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ويعتقد أن العنبر يتشكل في المسالك الهضمية للحوت العملاق، وهي مادة مرتفعة السعر تدخل في صناعة العطور.

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