الكلاسيكو المؤجل يشعل الصراع بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد ..اليوم

ستكون الأنظار شاخصة اليوم الأربعاء نحو ملعب "كامب نو" ليس لأنه يستضيف مواجهة الدربي الأهم في العالم بين برشلونة وغريمه ريال مدريد وحسب، بل لأن المباراة تترافق مع دعوات للتظاهر خارج الملعب من قبل الانفصاليين الكاتالونيين الذين يطالبون بالاستقلال عن مدريد.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في أواخر تشرين الأول ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن مدريد عام 2017.

وبعد مرور قرابة شهرين على الموعد الأصلي للمباراة التي ترتدي أهمية مضاعفة على الصعيد التنافسي في ظل تصدر برشلونة للترتيب بفارق الأهداف عن ريال بعد تعثر الفريقين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لم يتغير الوضع والتهديد ما زال قائما لأن الانفصاليين يرون بهذه المباراة فرصة لإيصال رسالتهم الى ما يقارب 650 مليون شخص سيتابعون اللقاء الأربعاء من خلف شاشات التلفزة حول العالم بحسب تقديرات رابطة الدوري الإسباني "ليغا".

لكن السلطات المحلية في اقليم كاتالونيا اعلنت أنه سيتم تخصيص حوالي ثلاثة آلاف من رجال الشرطة والأمن الخاص من أجل مباراة الـ"كلاسيكو"، وذلك تخوفاً من حصول أي استهداف من الانفصاليين.

وبالعودة لمباراة اليوم ربما يكون الصراع في صدارة الدوري هو أكثر شراسة في الموسم الحالي من أي وقت مضى، وقد تكون مباراة الكلاسيكو اليوم حاسمة في هذا الاتجاه.

ومع انتهاء المرحلة السابعة عشر من المسابقة، يحتل برشلونة الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وربما تلعب مباراة اليوم، وهي الكلاسيكو الأول في إسبانيا الموسم الجاري، دورا كبيرا في رسم ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم منافسة شرسة، حيث تأتي في وقت يبدو فيه مستوى الفريقين متقاربا إلى حد كبير.

ووجد ريال مدريد في لاعب خط الوسط الأوروجوياني فيديديكو فالفيردي، عنصر الدعم المثالي للبازيلي كاسيميرو وصانع الألعاب الألماني توني كروس.

وعاد لاعب خط الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش أخيرا إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة، وقد حقق التوازن في خط الوسط الذي يشهد أيضا تألق فرنكي دي يانج، المنضم حديثا إلى الفريق قادما من أياكس الهولندي.

ويفتقد كل من الفريقين عنصرا أساسيا في الهجوم، حيث يغيب إدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الإصابة كما يغيب عثمان ديمبلي عن برشلونة. ويرجح أن تكون فترة غياب هازارد عن الملاعب أطول من الفترة التي سيغيبها ديمبلي.

وينتظر أن يدفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى جانب لويس سواريز وليونيل ميسي.

وسيكون تعويض غياب هازارد مهمة أكثر صعوبة بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حيث سيكون عليه اختيار جاريث بيل أو المهاجم البرازيلي رودريجو، للعب إلى جانب كريم بنزيمة.

وقال جريزمان قبل أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالنسبة له: "إنه حلم بالنسبة لي. تابعت هذه المواجهة عدة مرات عبر التلفاز."

وأضاف: "إنني سعيد بالحصول على هذه الفرصة، واتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي لاترك بصمة جيدة."

كذلك يعيش مواطنه بنزيمة فترة تألق مع ريال مدريد، وقد صرح بالقول: "أريد التتويج بلقب الدوري، وسأكون سعيدا إذا ساعدت زملائي في تحقيق ذلك."

وأضاف: "اللعب في كامب نو صعب دائما. تعد هذه المباراة دائما الأكثر أهمية خلال الموسم واتمنى أن نفوز بها."

وبدا على الفريقين حالة الاستعداد للكلاسيكو، خلال مباراتيهما مطلع هذا الأسبوع.

فقد أراح ريال مدريد لاعب خط الوسط الأساسي كاسيميرو في المباراة التي انتهت بالتعادل مع بلنسية 1 - 1 الأحد.

وسيتعرض كاسيميرو للإيقاف عند حصوله على إنذار آخر، وهو ما دفع زيدان لعدم المجازفة بإشراكه أمام بلنسية، لضمان مشاركته في الكلاسيكو، وذلك رغم أن زيدان صرح قبل مواجهة بلنسية بالقول: "لو فكرت بشأن مواجهة برشلونة بدلا من مواجهة بلنسية الآن، سيكون هذا خطأ".

وكان تيبو كورتو حارس مرمى ريال مدريد أدى دورا بطوليا وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة التي كادت تقلب موازين المباراة لصالح بلنسية، وخاصة في الشوط الثاني.

وعلى الجانب الآخر، خاض برشلونة مباراته أمام ريال سوسيداد بتشكيلته الأساسية لكنه تعادل 2 - 2، وغاب ميسي عن مستواه المعهود لكنه لعب دورا بارزا في الشوط الثاني. ويتطلع برشلونة وجماهيره إلى صحوة من النجم الأرجنتيني في مباراة اليوم.