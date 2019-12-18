وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة المستقلة تهنئ النيابة العامة لتميزها بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقضّ تدريجيًا على إنجازات الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يدعو للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تنشئ غرف خاصة لورشة النقل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا: انخفاض العجز المالي إلى 90 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تعقد غدًا جلسة للأسير المضرب أحمد زهران وكالة الرأي الفلسطينية فضائية الأقصى تتوج ببطولة الوفاء للصحفي الفلسطيني
أخبار » الرياضة و الملاعب

فالفيردي يكشف عن "كتيبة" برشلونة لموقعة "الكلاسيكو"

18 كانون أول / ديسمبر 2019 09:47

فالفيردي يكشف عن "كتيبة" برشلونة لموقعة "الكلاسيكو"
فالفيردي يكشف عن

كشف مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن قائمة النادي "الكتالوني" لخوض لقاء "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

الدوري الاسباني - الموسم الحالي
واستدعى فالفيردي 18 لاعبا لخوض هذا اللقاء، واستبعد كلا من عثمان ديمبيلي وآرثر ميللو للإصابة، بينما جاء استبعاد جونيور فيربو وموسى واجيه وتوديبو بسبب قرارات فنية، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الذين اختارهم فالفيردي للقاء الذي سيضم اللاعبين التاليين: تير شتيغن ونيتو وسيميدو وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه ولينغليت وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونغ وكارليس آلينيا وفيدال وإنطوان غريزمان ولويس سواريز وفاتي وكارليس بيريز.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟