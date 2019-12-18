النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2366) الاربعاء 18/12/2019
أخبار فلسطينية
- حماس: فرض إجراء الانتخابات بالقدس يجب أن تكون معركة الجميع
- وزير فلسطيني يدعو ملايين السياح المسلمين للتدفق نحو القدس
- كتائب القسام تكشف عن “عملية أمنية” نفذتها ضد إسرائيل
- الخارجية الفلسطينية ترفض اعتبار انتقاد «إسرائيل» معـاداة للساميـة
- فلسطين تطلب اجتماعًا عربيًا طارئًا لبحث افتتاح مكتب برازيلي بالقدس
- هنية على رأس وفد من "حماس" يصل ماليزيا صباح اليوم
أخبار إسرائيلية
- ارتفاع في معدّل رفض دخول إسرائيليين لروسيا والولايات المتحدة
- جيش الاحتلال يجري «مناورات عسكرية» في «غلاف غزة» وينشر منظومة لاعتراض الطائرات الصغيرة
- منظمة دولية: الفلسطينيون بلا حقوق منذ الولادة
- »جدعون ساعر «خائن» لأنه تجرأ على منافسة نتنياهو على رئاسة «الليكود» !
- التلغراف: إسرائيل حذرت تركيا من هجمات ستشنها حماس من أراضيها
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الاخبار الدولية
- «هيومان رايتس» تتهم إسرائيل و«فيسبوك» بحرمان الفلسطينيين من حرية التعبير
- لجنة أممية تعتبر إسرائيل نظاما عنصريا ضد الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر
- ألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية حيوية بـ76 مليون يورو
اخبار عربية
- مؤتمر بتونس يُوصي بدعم القدس والخليل
- الجامعة العربية تبحث غدا مواجهة إفتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس
- اجتماع عربي طارئ غدًا لبحث افتتاح مكتب برازيلي بالقدس
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الصحف العربية
القدس العربي
- وزير فلسطيني يدعو ملايين السياح المسلمين للتدفق نحو القدس
- كتائب القسام تكشف عن “عملية أمنية” نفذتها ضد إسرائيل
- جيش الاحتلال يجري «مناورات عسكرية» في «غلاف غزة» وينشر منظومة لاعتراض الطائرات الصغيرة
- لجنة أممية تعتبر إسرائيل نظاما عنصريا ضد الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر
- انتظار الرد الإسرائيلي على مشاركة سكان القدس في الانتخابات يفجّر خلافا كبيرا بين…
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- عباس: لا انتخابات من دون القدس... ونرفض
- «هيومان رايتس» تتهم إسرائيل و«فيسبوك» بحرمان الفلسطينيين من حرية التعبير
- الخارجية الفلسطينية تحذّر من إرهاب المستوطنين
- ارتفاع في معدّل رفض دخول إسرائيليين لروسيا والولايات المتحدة
الاهرام المصرية
- الجيش الإسرائيلي يستهدف فلسطينيا في جنوب غزة
- عباس: السلطة الفلسطينية تنتظر رد إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس
الخليج الإماراتية
- هدم منزل بالقدس وتحطيم 25 عربة في جنين واعتقالات بالضفة
- الخارجية الفلسطينية ترفض اعتبار انتقاد «إسرائيل» معـاداة للساميـة
- ألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية حيوية بـ76 مليون يورو
- عباس: الانتخابات يجب أن تجرى في القدس وغزة والضفة
- منظمة دولية: الفلسطينيون بلا حقوق منذ الولادة
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الغد الأردنية
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جريدة فلسطين
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- تقرير: ليبرمان اقترح على شاكيد الانضمام لحزبه
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- قادة الشاباك يلتقون حاخامات المستوطنات
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- الرئيس: يجب إجراء الانتخابات في القدس مشاريع غزة تهدف لإقامة كيان في...
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الحياة الجديدة
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- الرئيس يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني
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- "القوى" تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لاستثناء القدس من المشاركة في الانتخابات
وكالة صفا
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- ندوة بالكلية الجامعية للتعرف على أنشطة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
وكالة الراي الفلسطينية
- حماس: مواقف "فتح" وعباس بشأن الانتخابات مخيبة للآمال
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة والقدس
- اجتماع عربي طارئ غدًا لبحث افتتاح مكتب برازيلي بالقدس
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- أبو مرزوق: الانتخابات في القدس شرط لازم ويجب إصدار المرسوم الرئاسي دون انتظار
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فلسطين اليوم
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- 2003م رئيس وزراء الإسرائيلي (ارئيل شارون) يهدد بخطة للانفصال في مؤتمر هرتسليا
- 1989م استشهاد المجهد خالد كامل الشيخ على من الجهاد الإسلامي في زنازين الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرضه للضرب الشديد، المستمر على خلفية اتهامه بقتل عدد من جنود الاحتلال في الشيخ عجلين في مدينة غزة.
- 1947م قوة من البالماخ الصهيونية الإرهابية تفذت هجوماً على قرية الخصاص الواقعة شرق مدينة يافا وأطلقت النيران على عدد من السكان وأسفر الهجوم عن استشهاد 9 فلسطينيين وجرح 8 آخرين.
- 1947م مجلس الجامعة العربية يقرّ إنشاء الهيئة العربية الكبرى ، و ذلك أثناء انعقاد دورته في بلودان بسوريا
- 1930 م لجنة تحقيق دولية تابعة لعصبة الأمم تؤكد حق المسلمين في حائط البراق بجوار المسجد الأقصى. أكدت اللجنة أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً.
- 1913 م صدور الصحيفة الرسمية "القدس الشريف" عن متصرفية القدس (تقسيم إداري عثماني)، يحرر القسم العربي منها الشيخ علي الريماوي، وتطبع في المطبعة الحكومية في القدس (فلسطين).
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