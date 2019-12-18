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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2366) الاربعاء 18/12/2019

18 كانون أول / ديسمبر 2019 10:29

شعار النشرة
شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2366)   الاربعاء 18/12/2019

أخبار فلسطينية

 

  • حماس: فرض إجراء الانتخابات بالقدس يجب أن تكون معركة الجميع

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 الاهرام المصرية

  • الجيش الإسرائيلي يستهدف فلسطينيا في جنوب غزة
  • عباس: السلطة الفلسطينية تنتظر رد إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس

الخليج الإماراتية

 

  • هدم منزل بالقدس وتحطيم 25 عربة في جنين واعتقالات بالضفة
  • الخارجية الفلسطينية ترفض اعتبار انتقاد «إسرائيل» معـاداة للساميـة
  • ألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية حيوية بـ76 مليون يورو
  • عباس: الانتخابات يجب أن تجرى في القدس وغزة والضفة
  • منظمة دولية: الفلسطينيون بلا حقوق منذ الولادة

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الاخبار اللبنانية

 

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 جريدة  فلسطين

 

القدس المحلية 

  • تقرير: ليبرمان اقترح على شاكيد الانضمام لحزبه
  • حماس: فرض إجراء الانتخابات بالقدس يجب أن تكون معركة الجميع
  • ماندلبليت سيقدم رأيًا قانونيًا بشأن تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة
  • قادة الشاباك يلتقون حاخامات المستوطنات
  • مستوطن من غلاف غزة يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن
  • التلغراف: إسرائيل حذرت تركيا من هجمات ستشنها حماس من أراضيها

 

 جريدة الأيام

 

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية


سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب  48

وكالة وفا

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18 كانون أول (ديسمبر)

  • 2003م خمسة شهداء برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
  • 2003م رئيس وزراء الإسرائيلي (ارئيل شارون) يهدد بخطة للانفصال في مؤتمر هرتسليا
  • 1989م استشهاد المجهد خالد كامل الشيخ على من الجهاد الإسلامي في زنازين الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرضه للضرب الشديد، المستمر على خلفية اتهامه بقتل عدد من جنود الاحتلال في الشيخ عجلين في مدينة غزة.
  • 1947م قوة من البالماخ الصهيونية الإرهابية تفذت هجوماً على قرية الخصاص الواقعة شرق مدينة يافا وأطلقت النيران على عدد من السكان وأسفر الهجوم عن استشهاد 9 فلسطينيين وجرح 8 آخرين.
  • 1947م مجلس الجامعة العربية يقرّ إنشاء الهيئة العربية الكبرى ، و ذلك أثناء انعقاد دورته في بلودان بسوريا
  • 1930 م لجنة تحقيق دولية تابعة لعصبة الأمم تؤكد حق المسلمين في حائط البراق بجوار المسجد الأقصى. أكدت اللجنة أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً.
  • 1913 م صدور الصحيفة الرسمية "القدس الشريف" عن متصرفية القدس (تقسيم إداري عثماني)، يحرر القسم العربي منها الشيخ علي الريماوي، وتطبع في المطبعة الحكومية في القدس (فلسطين).
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