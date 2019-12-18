النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2366) الاربعاء 18/12/2019

أخبار فلسطينية

حماس: فرض إجراء الانتخابات بالقدس يجب أن تكون معركة الجميع

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الجيش الإسرائيلي يستهدف فلسطينيا في جنوب غزة

عباس: السلطة الفلسطينية تنتظر رد إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس

الخليج الإماراتية

هدم منزل بالقدس وتحطيم 25 عربة في جنين واعتقالات بالضفة

الخارجية الفلسطينية ترفض اعتبار انتقاد «إسرائيل» معـاداة للساميـة

ألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية حيوية بـ76 مليون يورو

عباس: الانتخابات يجب أن تجرى في القدس وغزة والضفة

منظمة دولية: الفلسطينيون بلا حقوق منذ الولادة

الشروق المصرية

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حكايات المهاجرين الغزّيّين: تغريبة الفقر والبطالة

الأسير زهران... معركة إضراب ثانية في أقل من سنة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

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جريدة فلسطين

القدس المحلية

تقرير: ليبرمان اقترح على شاكيد الانضمام لحزبه

حماس: فرض إجراء الانتخابات بالقدس يجب أن تكون معركة الجميع

ماندلبليت سيقدم رأيًا قانونيًا بشأن تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة

قادة الشاباك يلتقون حاخامات المستوطنات

مستوطن من غلاف غزة يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن

التلغراف: إسرائيل حذرت تركيا من هجمات ستشنها حماس من أراضيها

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية



سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب 48

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