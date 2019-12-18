غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف ملحق لمساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في محافظات القطاع.