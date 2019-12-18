أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف ملحق لمساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في محافظات القطاع.
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18 كانون أول / ديسمبر 2019 10:33
غزة - الرأي
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف ملحق لمساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في محافظات القطاع.
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