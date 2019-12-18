"الزراعة" تناقش آليات اختيار الطلبة لمنحة الطب البيطري

غزة- الرأي

ناقشت وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارتي التعليم والمالية، وديوان الموظفين العام، آخر مراحل وآليات اختيار الطلبة الذين سجلوا في منحة الطب البيطري من خريجي الثانوية العامة للعام 2019 وفق شروط تم طرحها مسبقًا.

جاذ ذلك، خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة الرزاعة، بحضور سامي النخالة مدير التنمية البشرية بصفته رئيس اللجنة، واعضاء اللجنة حمدي الدلو مدير دائرة المنح والبعثات في وزارة التربية والتعليم العالي وم.سرين البحيصي نائب مدير عام السياسيات في ديوان الموظفين العام و محمد الصيرفي مدير دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً و علي النجار رئيس قسم المتابعة في دائرة التنمية البشرية .

وخلال اللقاء تم عرض تفاصيل حول أعداد الطلبة الذين سجلوا في منحة الطب البيطري والتي سيتم منح الطالب مساهمة مالية ,بقيمة(1000) دولار أمريكي للملتحقين بالجامعات المحلية وبقيمة (2000) دولار أمريكي سنويًا للطلبة الملتحقين بجامعات خارج البلاد.

وقالت الوزارة إنه وسيتم خلال الأيام القادمة الانتهاء من اجراءات اختيار 10 من الطلبة من اصل 24 طالبًا تم اختيارهم مسبقا من الذين حصلوا على أعلى المعدلات ونسبة المفاضلة بينهم من المتقدمين الذين يرغبون بدراسة اختصاص الطب البيطري، وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين بعد انتهاء من إجراء المقابلات الشخصية التي سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وبينت أنه سيتم عقد المقابلات واعتماد المعايير التالية للمفاضلة بين المتقدمين (معدل الثانوية العامة 80%, المقابلة الشخصية 20%), وبخصوص المقابلات الشخصية تم توزيعها على النحو التالي (السمات الشخصية 10%, الثقافة العامة 5%, اللغات 5%).