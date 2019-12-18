حماية المستهلك تنظم جولات يومية على المحلات والمخازن التجارية في الشمال

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال جولات ميدانية على المخازن والمحلات التجارية.

جاء ذلك، ضمن الأعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وتم خلال الجولة ضبط 7 طن من حبوب قهوة، وضبط 150 كرتونة خميرة تستخدم في انتاج الخبز غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

كما نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك جولات ميدانية ليلية على مخازن المواد الغذائية مكتب الشمال، بالتعاون مع مباحث التموين وقسم الصحة في بلدية جباليا وبمشاركة شرطة البلدية جولات ميدانية على مخازن المواد الغذائية.

وتم خلال الجولة اتلاف كميات 1320 كيلو جرام من الافوكادو بسبب الفساد الظاهري على الكميات وغير صالحة للاستخدام الادمي.