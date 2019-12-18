وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة المستقلة تهنئ النيابة العامة لتميزها بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقضّ تدريجيًا على إنجازات الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يدعو للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تنشئ غرف خاصة لورشة النقل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا: انخفاض العجز المالي إلى 90 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تعقد غدًا جلسة للأسير المضرب أحمد زهران وكالة الرأي الفلسطينية فضائية الأقصى تتوج ببطولة الوفاء للصحفي الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

حماية المستهلك تنظم جولات يومية على المحلات والمخازن التجارية في الشمال

18 كانون أول / ديسمبر 2019 10:42

حماية المستهلك تنظم جولات يومية على المحلات والمخازن التجارية في الشمال
حماية المستهلك تنظم جولات يومية على المحلات والمخازن التجارية في الشمال

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال جولات ميدانية على المخازن والمحلات التجارية.

جاء ذلك، ضمن الأعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وتم خلال الجولة ضبط 7 طن من حبوب قهوة، وضبط 150 كرتونة خميرة تستخدم في انتاج الخبز غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

 كما نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك جولات ميدانية ليلية على مخازن المواد الغذائية مكتب الشمال، بالتعاون مع مباحث التموين وقسم الصحة في بلدية جباليا وبمشاركة شرطة البلدية جولات ميدانية على مخازن المواد الغذائية.
وتم خلال الجولة اتلاف كميات 1320 كيلو جرام من الافوكادو بسبب الفساد الظاهري على الكميات وغير صالحة للاستخدام الادمي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟