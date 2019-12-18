"حماية المستهلك" تنظم جولة تفتيشية على محلات الملابس والأحذية بغزة

غزة- الرأي

قامت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب محافظة غزة، بعمل جولة على المحلات التجارية والأسواق لمتابعة أسعار الملابس للمحلات التجارية بمنطقة الرمال.

ويأتي ذلك، ضمن الأعمال اليومية وفي إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وأوضح المهندس عطية الزعانين مدير مكتب محافظة غزة، أن هذه الجولات تأتي لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات بالإعلان عن أسعار الملابس والأحذية التي يتم بيعها للمواطنين، وتم التأكيد على أصحاب المحلات بالالتزام بالإعلان عن الأسعار حسب قانون حماية المستهلك.



وأضاف الزعانين، أن جميع أصحاب المحلات التجارية ملتزمون بالتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، عدا بعض المحلات التي تم ضبط بها أصناف من السلع عليها تواريخ مزدوجة، بالإضافة الي محلات غير ملتزمة بالإعلان عن الأسعار حيث تم تحويل الملفات لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.