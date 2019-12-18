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وفد أمريكي يجري " 38" عملية جراحية للأطفال المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة

18 كانون أول / ديسمبر 2019 11:09

وفد أمريكي يجري " 38" عملية جراحية للأطفال المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة
وفد أمريكي يجري

غزة- الرأي

أنهى الوفد الطبي الأمريكي، المتخصص بجراحة الوجه والفكين، زيارته لمجمع الشفاء الطبي، بعد أن أجرى 38 عملية جراحية للأطفال المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من الشلل الدماغي والتوحد وأمراض الدم والسرطان والمعاقين ذهنيا .

 وقدم د. طارق كحيل استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمجمع، شكره للطاقم الطبي الأمريكي برئاسة د. سحر الريس استشاري جراحة الأسنان – شيكاغو ، لجهودها المبذولة في إجراء العمليات الجراحية، مبيناً أن الوفد أجري  " 16" عملية جراحية بالبنج الكامل بواقع 4 عمليات يوميا وأجري 22 عملية ببنج موضعي في الفترة المسائية ، كما وعاين الوفد 44 حالة مرضية .

وأشاد د.كحيل  بدور الطواقم الطبية المحلية المساهمة في إنجاح هذه الزيارة، موضحاً أنها تأتي في إطار سلسة زيارات قام بها الوفد و كان لها أثر كبير في خدمة مرضي الاحتياجات الخاصة وكذلك تدريب أطباء الامتياز، مقدما شكره لجمعية إغاثة أطفال فلسطين التي تقوم باستجلاب الوفود الطبية.

و تسعى وزارة الصحة، بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من اجراء العمليات النوعية و تقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي ،وتخفيف معاناة السفر عن المرضى.

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