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للمشاركة في منتدى كوالالمبور

وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يصل ماليزيا

18 كانون أول / ديسمبر 2019 11:11

كوالالمبور - الرأي

وصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في منتدى كوالالمبور الذي دعا له رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

ويرأس الوفد عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، ويضم أعضاء المكتب السياسي خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، والقادة في حماس سامي أبو زهري، وأسامة حمدان، وجمال عيسى.

ويشارك في المنتدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووفود عدد من الدول الإسلامية، أهمها باكستان وأندونيسيا.

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