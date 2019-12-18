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وزارة الأسرى تنظم دورة تدريبية لإعداد منشطي المخيمات الصيفية لأبناء الأسرى

18 كانون أول / ديسمبر 2019 11:14

وزارة الأسرى تنظم دورة تدريبية لإعداد منشطي المخيمات الصيفية لأبناء الأسرى
وزارة الأسرى تنظم دورة تدريبية لإعداد منشطي المخيمات الصيفية لأبناء الأسرى

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين دورة تدريبية بعنوان" إعداد منشطي مخيمات صيفية" والتى تأتى ضمن برنامج المبادرات الحكومية بهدف إعداد كادر متميز لتنشيط وتأهيل أبناء الأسرى فى المخيمات الصيفية وذلك فى مقر الوزارة.

وافتتح الدورة أشرف حسين مدير عام الاعلام والعلاقات العامة، مرحباً بالمنشطين المشاركين فى الدورة ومشدداً على أهمية الاهتمام بهذه الشريحة من أبناء الشعب الفلسطيني، ومشاركتهم في مختلف الجوانب الحياتية، مشيراً بأن مثل هذه الدورات تساعد في كيفية التعامل والاندماج مع أبناء وأهالى الأسرى فى كافة جوانبهم الاجتماعية المختلفة، وتساعد فى التخفيف من آلامهم بفقدان الأب أو الزوج أو الإبن وحرمانهم منه.

بدوره تحدث محمد أبو القمصان المدرب المختص من وزارة الثقافة عن المشاكل والمعيقات التى تواجه المنشط خلال أعماله التنشيطية وكيفية مواجهتها والتغلب عليها وكيفية بناء الثقة وزارعة القيم  لدي أبناء الأسرى وذويهم من خلال البرمج الترفيهية والألعاب التنشيطية التى تساعد على ذلك.

وأكد أن هذه البرامج التنشيطية لا تقتصر فقط على الأطفال من أبناء الأسرى فالبرامج تشمل الصغار والكبار من الأهالى للترويج عنهم والتي تهدف الى التخفيف من معاناتهم، مشيراً الى أهمية الأساليب التعليمية والألعاب الحركية وغير الحركية التى ترفع من معنوياتهم والترويح عن نفسياتهم وآلامهم التى يعيشونها بفقدان أبنائهم داخل السجون الاسرائيلية

80059068_989322018104660_2859907096206376960_n وزارة الأسرى تنظم دورة تدريبية لإعداد منشطي المخيمات الصيفية لأبناء الأسرى 79829443_564135937701194_7814328171959943168_n 79333143_2526944350766441_39554978053881856_n
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