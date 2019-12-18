دائرة المكاييل والموازين تنظم جولة ميدانية على محطات الوقود بغزة

نظمت طواقم التفتيش التابعة لدائرة المكاييل والموازين في محافظة غزة، جولة ميدانية على محطات الوقود.
وتأتي هذه الجولات من أجل التأكد من توافر إجراءات السلامة والحماية واختبارها للتأكد من جاهزيتها للاستخدام، بالإضافة الي فحص ماكينات ضخ وتعبئة الوقود.
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18 كانون أول / ديسمبر 2019 11:17
غزة- الرأي
نظمت طواقم التفتيش التابعة لدائرة المكاييل والموازين في محافظة غزة، جولة ميدانية على محطات الوقود.
وتأتي هذه الجولات من أجل التأكد من توافر إجراءات السلامة والحماية واختبارها للتأكد من جاهزيتها للاستخدام، بالإضافة الي فحص ماكينات ضخ وتعبئة الوقود.
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