دائرة المكاييل والموازين تنظم جولة ميدانية على محطات الوقود بغزة

غزة- الرأي

نظمت طواقم التفتيش التابعة لدائرة المكاييل والموازين في محافظة غزة، جولة ميدانية على محطات الوقود.

وتأتي هذه الجولات من أجل التأكد من توافر إجراءات السلامة والحماية واختبارها للتأكد من جاهزيتها للاستخدام، بالإضافة الي فحص ماكينات ضخ وتعبئة الوقود.