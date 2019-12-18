زراعة شمال غزة تنظم جولة ميدانية على محلات بيع المبيدات

غزة- الرأي

نظمت مديرية زراعة الشمال- قسم وقاية النبات- جولة ميدانية على محلات بيع المبيدات في شمال قطاع غزة لمتابعة عملية تطبيق نظم تداول المبيدات وفق القوانين والقيود السليمة،التي تضمن سلامة وامان المنتجات الزراعية.

بدوره، شكره م.أدهم البسيوني مدير زراعة الشمال كافة العاملين في المديرية على تعاونهم وجهودهم الكبيرة

وأكد على أهمية مراقبة المبيدات ودخولها الي قطاع غزة ،وفحص المادة الفعالة فيها في مختبرات وزارة الزراعة ، اضافة الى توفير غذاء صحي وآمن.

وأوضح أن وزارته تتابع وتُراقب إدخال وتداول المبيدات الزراعية بكافة أنواعها وأصنافها، من خلال الفحص الدقيق لجميع المبيدات التي تصل القطاع من خلال المعابر.

وقال:" نحن تتابع بشكل كبير ملف المبيدات ،حيث يمنع دخول أي مبيد زراعي الي قطاع غزة الا بعد الحصول على إذن من الوزارة ، منوهاً إلى أنه بعد السماح بدخول المبيدات يقوم فريق العمل المُتواجد على معبر "كرم أبو سالم" بمراقبة وفحص جميع المبيدان.