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استكمالاً لاجتماعاتها الدورية

لجنة الأورام بالمستشفى الأوروبي تناقش تطوير علاجات الأورام

18 كانون أول / ديسمبر 2019 11:28

لجنة الأورام بالمستشفى الأوروبي تناقش تطوير علاجات الأورام
لجنة الأورام بالمستشفى الأوروبي تناقش تطوير علاجات الأورام

غزة- الرأي

ناقشت لجنة الأورام (MDT) بمستشفى غزة الأوروبي، حالات أورام الثدي وأورام القولون وأورام الرئة، وذلك استكمالاً  لاجتماعاتها الدورية.

واستضافت اللجنة في اجتماعها استشاري ورئيس قسم الصدرية بمجمع ناصر الطبي د. صابر الصرفندي، حيث تم مناقشات حالات أورام الرئة، اضافة الى دراسة واقع وبروتوكولات علاج حالات السرطان وسبل تطوير الخدمة المقدمة لمرضى السرطان.

وأكد رئيس أقسام الجراحة د. عماد الحوت، أن هذه الاجتماعات تلعب دور كبير في تطوير المسار التشخيصي و العلاجي للأورام، عبر العمل على توحيد آليات العمل حسب المعايير الدولية.

 من جانبه، بين رئيس اللجنة د. أحمد الشرفا أن أعضاء اللجنة من شتى التخصصات ذات العلاقة، يتعاونون ويناقشون الحالات بشكل علمي ومنهجي وصولا لتطوير خدمة مرضى الاورام.

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