فضائية الأقصى تتوج ببطولة الوفاء للصحفي الفلسطيني

غزة - الرأي

توج فريق فضائية الأقصى بلقب بطولة الوفاء للصحفي الفلسطيني لخماسيات كرة القدم، التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، بعد فوزه على فريق صحيفة فلسطين بهدف دون رد.

وحضر اللقاء الختامي للبطولة، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، ووكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن، ومدير فضائية الأقصى إبراهيم ظاهر، عدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وحصل فريق فضائية الأقصى الفائز بالطولة على جائرة مالية قدرها 1000 شيكل، بينما حصل الحائز على المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 800 شيكل.

وشارك في البطولة 11 فريقا ممثلين عن المؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة، واستمرت على مدار يومين، حيث أقيمت في صالة سعد صايل للألعاب الرياضية بمدينة غزة.

ويصادف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، بعد إقراره من الحكومة الفلسطينية السابقة بغزة عام 2009، وذلك تقديرا لجهود الإعلاميين الفلسطينيين ووفاءً لتضحياتهم التي قدموها لأجل القضية الفلسطينية.

ويحيي المكتب الإعلامي الحكومي هذه المناسبة كل عام بشكل يليق بالدور الكبير الذي يقوم به الصحفي الفلسطيني في سبيل رسالته المهنية وقضيته الوطنية.