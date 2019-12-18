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بعد أن وصل 167 مليونًا مؤخرًا

الأونروا: انخفاض العجز المالي إلى 90 مليون دولار

18 كانون أول / ديسمبر 2019 12:09

القدس المحتلة - الرأي

أعلن الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع أن العجز المالي الذي كانت تعاني منه المنظمة الأممية خلال العام الجاري والذي وصل مؤخرًا إلى 167 مليون دولار، انخفض ليصل إلى 90 مليون، بعد جهود حثيثة بذلت لسد العجز.

وأوضح مشعشع في تصريح صحفي" اليوم الأربعاء، أنه تم بذل جهود مكثفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث استلمت مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من دولة، ومنها مبالغ تم تحويلها من قبل دول جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة والذى خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالى.

وبين أن عدة دول أخرى أكدت للأونروا بأنها ستؤمن مبالغ إضافية قبل نهاية العام الجاري لسد العجز.

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