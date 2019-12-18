تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، مع المشرفين التربويين عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بمتابعة امتحانات نهاية الفصل الأول والمتابعة الميدانية والخطط التطويرية المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني وانعكاسها على تطوير المسيرة التعليمية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري بالمشرفين التربويين بحضور المدير الإداري ناصر السدودي والمدير الفني محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة، وبمشاركة كافة المشرفين التربويين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وأثنى على جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول ودورهم في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، مؤكداً على دور المشرفين التربويين في تنفيذ الرؤية التطويرية للوزارة والمديرية وانجاح الخطط والبرامج التي يتم وضعها لتحسين مستوى التعليم.

وتناول اللقاء العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بخطط الإشراف للفصل الدراسي الثاني وآلية تنفيذها.