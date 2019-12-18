وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أن وحدة الإسعاف والطوارئ تعد مكون رئيس في منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة، حيث تقدم خدماتها وفقاً للمعايير الدولية والمهنية المتبعة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن وحدة الاسعاف والطوارئ أنها نفذت نحو 5 آلاف مهمه عمل متنوعة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبين التقرير، أن مهام نقل مرضى غسيل الكلى بلغ (976)حاله، بينما بلغ عدد الحالات التي تم نقلها من مستشفى الى أخر (1213)حاله ،الى جانب (102)مهمه لنقل المرضى من العيادات الى المستشفى و(244) مهمة لنقل المرضى من والى معبر رفح.

ونوه الى أنه تم نقل (33) حالة خروج من المستشفيات،و(205) حالات طارئة من موقع الحدث ،و(34)حالة عناية مركزة .

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت (209)

مهمة لنقل المرضى من والى معبر بيت حانون، و(13)حاله مرضية الى مراكز التأهيل ،ونقل (101)حالة ولادة ونزيف عرضي.

وعلى صعيد نقل الحالات داخل أقسام المستشفيات ،بلغت (995)حاله بالاضافه الى (144) حاله للخدمات التشخيصية.

يذكر أن طواقم الاسعاف والطوارئ تبقى على جهوزية واستعداد لخدمة المرضى على مدار الساعة.