وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة المستقلة تهنئ النيابة العامة لتميزها بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقضّ تدريجيًا على إنجازات الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يدعو للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تنشئ غرف خاصة لورشة النقل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا: انخفاض العجز المالي إلى 90 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تعقد غدًا جلسة للأسير المضرب أحمد زهران وكالة الرأي الفلسطينية فضائية الأقصى تتوج ببطولة الوفاء للصحفي الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر

18 كانون أول / ديسمبر 2019 12:56

وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر
وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أن  وحدة الإسعاف والطوارئ تعد مكون رئيس في منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة، حيث تقدم خدماتها وفقاً للمعايير الدولية والمهنية المتبعة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن وحدة الاسعاف والطوارئ أنها نفذت نحو 5 آلاف مهمه عمل متنوعة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبين التقرير، أن مهام نقل مرضى غسيل الكلى بلغ (976)حاله، بينما بلغ عدد الحالات التي تم نقلها من مستشفى الى أخر (1213)حاله ،الى جانب (102)مهمه لنقل المرضى من العيادات الى المستشفى و(244) مهمة لنقل المرضى من والى معبر رفح.
ونوه الى أنه تم نقل (33) حالة خروج من المستشفيات،و(205) حالات طارئة من موقع الحدث ،و(34)حالة عناية مركزة .
وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت (209)
مهمة لنقل المرضى من والى معبر بيت حانون، و(13)حاله مرضية الى مراكز التأهيل ،ونقل (101)حالة ولادة ونزيف عرضي.

وعلى صعيد نقل الحالات داخل أقسام المستشفيات ،بلغت (995)حاله بالاضافه الى (144) حاله للخدمات التشخيصية.

يذكر  أن طواقم الاسعاف والطوارئ تبقى على جهوزية واستعداد لخدمة المرضى على مدار الساعة.

وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر 61227a8e-7866-423f-a91e-0c711651a011
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟