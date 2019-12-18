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الهيئة المستقلة تهنئ النيابة العامة لتميزها بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019

18 كانون أول / ديسمبر 2019 12:59

الهيئة المستقلة تهنئ النيابة العامة لتميزها بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019
الهيئة المستقلة تهنئ النيابة العامة لتميزها بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019

غزة- الرأي

استقبل النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عصام يونس، ومديرها في غزة  جميل سرحان، والوفد المرافق لهم، للتهنئة النيابة العامة بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019 على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاد مفوض عام الهيئة عصام يونس، خلال إهداء درع تكريمي للنيابة، بتبني النيابة العامة والتزامها بمعايير الجودة، وتطبيقها أفضل الممارسات في خدمة المواطنين وتحقيق الشفافية، عبر نجاح سياستها في الباب المفتوح وتدقيق المظالم، والذي عزز الرقابة على منظومة العدالة، وإرساء دعائم سيادة القانون، فضلاً عن ترسيخ الأدوار المجتمعية على مستوى التوعية والإرشاد والتثقيف لمكافحة الجريمة.

وأكد النائب العام، استمرار النيابة العامة بريادة المسئولية المجتمعية، وسياستها في معالجة الجريمة قضائياً وتوعوياً، والشراكة مع المؤسسات الحقوقية والأهلية؛ لتعزيز احترام الحقوق والحريات، ومحاربة الجريمة، ورد الحقوق لأصحابها.

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