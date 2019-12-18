وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة المستقلة تهنئ النيابة العامة لتميزها بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ 5 آلاف مهمه خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقضّ تدريجيًا على إنجازات الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يدعو للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تنشئ غرف خاصة لورشة النقل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا: انخفاض العجز المالي إلى 90 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تعقد غدًا جلسة للأسير المضرب أحمد زهران وكالة الرأي الفلسطينية فضائية الأقصى تتوج ببطولة الوفاء للصحفي الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأوقاف" تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين

18 كانون أول / ديسمبر 2019 01:10

"الأوقاف" تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن آلية صرف المكافأة المالية التي سيتم صرفها للمتطوعين الذين يعملون لديها في المساجد من الخطباء والوعاظ والمحفظين والأئمة والمؤذنين والأذنة، ذكورًا وإناثًا.
وأوضحت الأوقاف أنه بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسماءهم عبر موقع الوزارة الالكتروني www.palwakf.net، من خلال رقم الهوية.
وأكدت أنه سيتم صرف مبلغ 200 شيكل لكل متطوع، ممن ليس لهم أي مصدر دخل، وذلك اليوم عبر مكاتب البريد منوهةً أنه تم فحص وتدقيق كافة أسماء المتطوعين للتأكد أنه ليس أي مصدر دخل.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار سعيها للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وعبرت عن جزيل الشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في تقديم هذه المكافأة، مشددةً على أنها ستواصل جهودها مع كافة الأطراف من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.
وتقدم الأوقاف بالشكر والتقدير لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟