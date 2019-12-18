"الأوقاف" تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن آلية صرف المكافأة المالية التي سيتم صرفها للمتطوعين الذين يعملون لديها في المساجد من الخطباء والوعاظ والمحفظين والأئمة والمؤذنين والأذنة، ذكورًا وإناثًا.

وأوضحت الأوقاف أنه بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسماءهم عبر موقع الوزارة الالكتروني www.palwakf.net، من خلال رقم الهوية.

وأكدت أنه سيتم صرف مبلغ 200 شيكل لكل متطوع، ممن ليس لهم أي مصدر دخل، وذلك اليوم عبر مكاتب البريد منوهةً أنه تم فحص وتدقيق كافة أسماء المتطوعين للتأكد أنه ليس أي مصدر دخل.

وأشارت الوزارة إلى أن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار سعيها للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وعبرت عن جزيل الشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في تقديم هذه المكافأة، مشددةً على أنها ستواصل جهودها مع كافة الأطراف من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

وتقدم الأوقاف بالشكر والتقدير لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.

