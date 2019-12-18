"الشاباك" يزعم إحباط مخطط كبير للجبهة الشعبية برام الله

القدس المحتلة - الرأي

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إحباط مخطط كبير للجبهة الشعبية بمدينة رام الله وسط لضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 7 العبرية، إن قوات الجيش بالتعاون مع الشاباك والشرطة كشفوا عن بنية واسعة للجبهة الشعبية بعد تنفيذ عملية عين بوبين التي قتلت فيها المستوطنة رينا شنراف وأصيب والدها وشقيقها.

وأضافت أن الشاباك اعتقل حوالي 50 عنصراً من الجبهة الشعبية، واقتادهم للتحقيق بما فيهم أعضاء كبار في الجبهة وصودرت منهم العديد من الأسلحة.

وزعم الشاباك أن عناصر الشعبية خططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار، وهجمات كبيرة في المستقبل القريب.