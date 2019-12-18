المريض "محمد" يتنفس الصعداء بعد نجاح عملية زراعة الكلى

غزة- الرأي- إبراهيم شقورة

لا يكاد الشاب محمد عادل أن يصدق انتهاء معاناته مع جلسات الغسيل الكلوي بعد اجراءه عملية زراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الثاني لزراعة الكلى بقيادة استشاري زراعة الكلى بالمملكة الاردنية الدكتور وليد مسعود وبالشراكة مع الفريق الطبي المحلي برئاسة الدكتور غازي اليازجي استشاري امراض وزارعة الكلى.

يقول محمد: "أعاني منذ 12 عاماً من الفشل الكلوي، حيث كانت حياتي صعبة جداً، وكانت جلسات الغسيل مرهقة للغاية، حيث كنت أعاني من ارتفاع في ضغط الدم وصعوبة في المشي وفقدان في الشهية، وحياتي كادت أن تكون معدومة".

ويتابع : " أجريت عملية لزراعة الكلى قبل اثني عشر عاماً خارج قطاع غزة ولكنها لم تكلل بالنجاح حيث استمرت رحلة المعاناة، وحين اجرت الطواقم الطبية العملية لي بمجمع الشفاء الطبي بقيادة الدكتور وليد مسعود واخبروني بنجاح العملية لم أكاد أصدق ذلك".

وتتلخص احلام محمد في أن يتمكن من ممارسة الحياة الطبيعية الاعتيادية بعد ان انتهى من ما وصفه بكابوس الغسيل الكلوي، مقدماً شكره للفريق الطبي الذي اجرى له العملية وقدم له الرعاية الطبية قبل وبعد اجراء العملية.

بدوره، يوضح استشاري أمراض الكلى ورئيس الفريق الطبي المحلي بالبرنامج الثاني لزراعة الكلى الدكتور غازي اليازجي إلى أن حالة الشاب محمد تعتبر واحدة من بين الحالات المعقدة الناجحة التي تم اجراءها ضمن المرحلة الرابعة لزراعة الكلى والتي اختتمت بنجاح جميع العمليات الأربعة والتي تم اقرارها خلال الزيارة الحالية.

ويبين د. اليازجي أن ما ميًز المرحلة الرابعة أنه تم اجراء أول عملية زراعة كلى خلالها على أيدي الكادر الطبي المحلي وبإشراف مباشر من قبل الدكتور وليد مسعود، الأمر الذي يبشر باقتراب جاهزية الكادر الطبي المحلي لإجراء العمليات بشكل متكامل بأيد محلية.

وتسعى وزارة الصحة وعبر البرنامج الأول لزراعة الكلى والذي يرأسه الدكتور عبد القادر حماد استشاري زراعة الكلى بالشراكة مع الكادر الطبي المحلي برئاسة رئيس قسم الكلية الصناعية الدكتور عبد الله القيشاوي، والبرنامج الثاني برئاسة الدكتور وليد مسعود بالشراكة مع د. غازي اليازجي لإنهاء معاناة مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة.