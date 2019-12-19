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فوائد بذور الكتان للجسم أبرزها التخلص من الوزن الزائد

19 كانون أول / ديسمبر 2019 07:51

فوائد بذور الكتان للجسم أبرزها التخلص من الوزن الزائد
فوائد بذور الكتان للجسم أبرزها التخلص من الوزن الزائد

بذور الكتان  تعد من أبرز البذور على الإطلاق، حيث إنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، فهي تحتوي علي بعض العناصر  كالألياف والمنجنيز والبروتينات والأوميجا3، وبعض العناصر الأخرى.

بذور الكتان لها العديد من الفوائد الهامة للصحة العامة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الفوائد الصحية لتناول بذور الكتان، وذلك وفقا لموقع " webmed".

بذور الكتان  يتم من خلالها صنع زيت بذر الكتان  الذي يساهم في الحفاظ علي الهضم والحد من التعرض لأي مشاكل صحية به، ولذا عليك الإكثار من تناوله أو وضع هذا النوع من الزيت في الطعام للحفاظ على صحة معدتك.

فوائد بذور الكتان
 

-تعد بذور الكتان من أبرز الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التخلص علي الوزن الزائد، والحد من التعرض لزيادة الوزن، ولذا عليك تناولها للتخلص والقضاء من الوزن الزائد بشكل كبير، وذلك يرجع إلى احتوائها علي نسبة عالية من الألياف، وأيضا لأنه يرجع إلي أنه من قليل السعرات الحرارية، وتزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة بشكل كبير.

-من فوائد بذور الكتان أنها غنية بالأوميجا3، التي تحمي الجسم من الإصابة بالالتهابات أو المشاكل الأخرى الصحية، كالإصابة بأمراض القلب المختلفة، وأو ارتفاع ضغط الدم،  وحدوث مشاكل في الصفائح الدموية، ولذا تناولها للحفاظ علي صحتك بشكل كبير.

-يعد من أفضل البذور التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي بشرة نضرة وحيوية ونشاط، ولذا تناوله لبذور الكتان يعد من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية صحة الشعر والحد من التعرض لأي مشاكل صحية في البشرة أو الجلد وتحد من التعرض لتقصف أو تساقط الشعر، ولذا عليك تناوله بكثرة.

-للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العين كالإصابة بالجفاف، عليك تناول بذور الكتان لأنه من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من جفاف العين، فهو يعمل علي كمرطب قوي.

-بذور الكتان لها دور كبير في الحفاظ علي خفض نسبة الكولسترول الضار، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل صحية.

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