تساقط الشعر بعد الولادة: أسبابه وخطوات بسيطة للتخفيف منه

يشتكي عدد كبير من الأمهات من مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة إلا أنه في الحقيقة تطوّر طبيعي ومتوقع بسبب التغيّرات الهرمونية التي تحصل في جسم المرأة.

لكن لحسن الحظ تعتبر حالات تساقط الشعر بعد الولادة مؤقتة ولا تستدعي القلق إذ يمكن التعامل معها مع بعض المساعدات والعلاجات المنزلية البسيطة.

اسباب تساقط الشعر بعد الولادة

يمّر الشعر بشكل عام، في مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة النمو والتي تشمل ما يقارب 90% من شعر الرأس حيث يستمر هذه الشعر بالنمو من دون توقف. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة موت الشعرة حيث تمر الشعرة هنا بمرحلة راحة تجعلها مهيئة للسقوط في أية لحظة.

التغير في الهرمونات خلال فترة الحمل يتسبب في إيقاف الشعر عند مرحلة النمو فينمو الشعر بشكل أسرع ويبدو أكثر كثافة ويقّل التساقط الطبيعي للشعر بشكل كبير أثناء فترة الحمل. لكن بعد الولادة تعود مستويات هرمون الأستروجين إلى وضعها الطبيعي ما يتسبب بدخول كميات كبيرة من البصيلات في مرحلة الراحة وبالتالي يبدأ تساقط الشعر الأم الجديدة بعد الولادة بـ3 الى 4 أشهر ليعاود الشعر النمو الطبيعي بعد مرور 6-12 شهر من الولادة.

هناك العديد من الخطوات لعلاج تساقط الشعر بعد الولادة قد تساعد شعرك على النمو وتوقف تساقطه.

خطوات بسيطة تساعد في علاج تساقط الشعر

علاج تساقط الشعر بعد الولادة بالغذاء

اتّباع نظام غذائي متوازن هو أفضل شيء يمكنك القيام به لدعم شعرك وتخفيف تساقط الشعر بحيث يحصل الشعر على غذائه المطلوب من خلال الطعام على أن تتوفّر في الطعام كميات مناسبة من البروتينات والفيتامينات مثل فيتامين ب وسي وه، والمعادن أهمها الزنك والحديد. تناولي السلمون، البيض، البطاطا الحلوة، المكسّرات والفاكهة المجفّفة، منتجات الألبان قليلة الدسم بالإضافة الى جميع انواع الحبوب الكاملة كالشوفان الخضراوات الورقية كالخس والسبانخ وغيرها من المأكولات المفيدة لشعركِ.

لا تنسي ايضاً شرب الماء بحيث لا يقل المعدل عن 2 ليتر يومياً وهو أمر صحّي من أجل الشعر والبشرة وكافة أعضاء الجسم.

علاج تساقط الشعر بالخلطات الطبيعية والعلاجات المنزلية

دلّكي فروة الرأس باستخدام الزيوت التي تعتبر الحل الطبيعي الأمثل لهذه المشكلة إذ تنشّط الزيوت الدورة الدموية في الرأس وينعكس ذلك بالتالي على صحّة الشعر:

إخلطي 10-12 نقطة من زيت اللافندر مع ملعقتين أو 3 من زيت جوز الهند. قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط باستخدام طرف الأصبع. أتركي المزيج طوال الليل على شعرك وفي الصباح إغسلي الشعر بالشامبو والماء.

إخلطي كمية من زيت البابونج مع نفس الكمية من زيت الجوجوبا. دلكّي فروة الرأس بالخليط وللحصول على أفضل النتائج يمكنك ترك الزيت على الشعر بين عشية وضحاها قبل شطف الشعر في الصباح الباكر.

حضّري ماء الروزماري من خلال نقع أوراق هذه العشبة في الماء وتركها لساعات قليلة. بعد ذلك قومي بتصفية الماء واستخدميها لغسل شعركِ بعد الشامبو. يمكنكِ أيضاً غلي كيسين من شاي الروزماري لدقائق قليلة ثمّ استخدام الماء لغسل خصلاتكِ بالكامل.

إنقعي 4 ملاعق من الشاي الأخضر في الماء حتى يتخمّر ثم إتركيه حتّى يبرد. ضعي الشاي الأخضر على الشعر لمدّة ساعة ثم اغسلي شعرك.

إنقعي أوراق الكركديه في الماء لمدة ساعة كاملة. قومي بتصفيتها واطحينها جيداً للحصول على خليط متجانس واخلطيها مع نصف كوب من الزبادي. قومي بتوزيع الخليط الناتج على الشعر بعد تفريقه إلى عدة أقسام. بعد مرور نصف ساعة إغسلي الشعر جيداً باستخدام الماء والشامبو العادي.

دلّكي فروة الرأس بكوب من حليب جوز الهند. غطّي الرأس بمنشفة واتركيه لمدة 20 دقيقة واغسلي الشعر بالماء البارد والشامبو وكرّري الوصفة مرة أسبوعياً.

علاج تساقط الشعر بالشامبو المناسب

تجنبي استخدام الشامبو والبلسم الثقيل الذي يسبّب تزييت الشعر ولا ينصح باستخدام هذه المنتجات أثناء الحمل؛ لأنَّها قد تسدّ مسامات فروة الرأس وتسبّب تساقط الشعر بكميّات كبيرة. كما لا تغسلي شعرك أكثر من 3 مرّات أسبوعياً حتى لا تعمل المواد الكيمياوية فيه على قتل بوصيلات الشعر.

استعملي بلسماً يحتوي على مادّة المينوكسيديل التي تحفّز الدورة الدموية وتساهم في نمو شعر جديد. طبّقيه مرّتين في اليوم وستلتمسين النتيجة بعد شهر ونصف.

علاج تساقط الشعر بالتمارين الرياضية

تعد ممارسة التمارين الرياضية من أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتفادي تساقط الشعر. تساعد ممارسة التمارين في التخلص من التوتر وتحسين الدورة الدموية للبشرة مما يؤدي إلى إيصال الأوكسجين إلى الشعر عبر الدم وتنشيط نمو الشعر وتحفيزه. كما يساعد العرق الذي يفرزه الجسم أثناء أداء التمارين في تحسين صحة الجلد من خلال طرد السموم على سطح الجلد. ننصحك بتجربة الرياضات التي تساعد على التأمل والاسترخاء مثل اليوغا.