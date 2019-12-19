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هواوي تحدد نهاية مارس 2020 موعدًا للكشف عن هواتف P40

19 كانون أول / ديسمبر 2019 08:06

هواوي تحدد نهاية مارس 2020 موعدًا للكشف عن هواتف P40
هواوي تحدد نهاية مارس 2020 موعدًا للكشف عن هواتف P40

أعلن رئيس المنتجات الاستهلاكية في شركة هواوي، ريتشارد يو، أن شركته ستقوم بالكشف عن سلسلة P40 الرائد في نهاية مارس من العام 2020، وهو الموعد المعتاد من كل عام للكشف عن سلسلة P. يأتي هذا الإعلان خلال مقابلة أجراها مع موقع إخباري فرنسي في مدينة شنجن (شنزين) الصينية التي تتخذها هواوي مقرًا لها.

وخلال حديثه عن موعد إطلاق الهواتف الجديدة، قال ريتشارد يو بأن النسخة القادمة ستحمل تصميمًا جديدًا لأول مرة على الإطلاق.

كما أشار يو بأن السلسلة ستقدم قدرات أفضل للكاميرا مع تحسينات جديدة، وكذلك قدرات أفضل من حيث الأداء العام للجهاز. بالإضافة لهذا، فقد أكد رئيس هواوي بأن الهواتف ستجلب معها نظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة مستخدم EMUI ولن تجلب معها نظام تشغيل هارموني الذي طورته بنفسها خلال الفترة الماضية.

الشيء المهم الآخر في حدث هواوي نهاية مارس القادم، هو أن الشركة ستطلق حزمة خدمات خاصة شبيهة بخدمات جوجل بلاي. وهو ما يعني أنها تحاول الاستغناء عن خدمات جوجل نوعًا ما، ففي حال حقق جهازها نجاحًا في السوق ستتمكن من جلب مطورين لتطوير تطبيقات على متجرها الخاص ما يتيح للمستخدمين الاستغناء عن متجر جوجل بلاي في بعض الحالات.


بالعادة، تقوم الشركة بإطلاق هاتفين أو ثلاثة لسلسلة P لكن من غير المعلوم حتى الآن كم عددها مع نسخة P40.

فما هي توقعاتكم للإضافات التي ستقدمها السلسلة؟

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