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مايكروسوفت تطلب الإسراع بتوفير إضافات كروم مع إطلاق إيدج الجديد

19 كانون أول / ديسمبر 2019 08:07

مايكروسوفت تطلب الإسراع بتوفير إضافات كروم مع إطلاق إيدج الجديد
مايكروسوفت تطلب الإسراع بتوفير إضافات كروم مع إطلاق إيدج الجديد

بدأت مايكروسوفت بقبول طلبات المطورين لإدراج إضافاتهم التي تعمل على متصفح إيدج الجديد المبني على كروميوم، أي أنك قريباً ستتمكن من الانتقال من كروم إلى إيدج بدون خسارة إضافاتك.

سيتاح الإصدار الرسمي من إيدج المبني على كروميوم بتاريخ 15 يناير المقبل وذلك لمستخدمي ويندوز 10، وكانت تختبره لعدة أشهر بإصدارات مطورين وتجريبية.

ومنذ إطلاق متصفح إيدج قبل بضعة سنوات، كان أهم ما ينقصه ليجذب المستخدمين هو الإضافات التي تجعل استخدام المتصفح أكثر فعالية. ولهذا السبب بقي مستخدمي كروم وفايرفوكس معتمدين متصفحاتهم ولم يحولوا إلى متصفح مايكروسوفت الجديد.

والآن مع إيدج كروميوم يمكنك تنزيل متصفحات كروم لتعمل على المتصفح بسهولة من خلال الإعدادات – الإضافات وتفعيل خيار التنزيل من متاجر خارجية.

وتملك جوجل كمية ضخمة من الإضافات وعدد كبير من المطورين، وسيكون من السهل نقل كل هذا إلى إيدج كروميوم بحيث لن تحتاج لأية تعديلات برمجية وهذا أهم شيء.

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