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تغيرات فريدة تحول طفلة بعمر سنتين إلى "جدة"

19 كانون أول / ديسمبر 2019 08:10

تغيرات فريدة تحول طفلة بعمر سنتين إلى "جدة"
تغيرات فريدة تحول طفلة بعمر سنتين إلى

 أعلنت عائلة من مدينة ليستر البريطانية، أن مرض بنجامين باتن، حول ابنتهم التي تبلغ من العمر عامين، إلى عجوز.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن الطفلة إسلا كليباتريك- سكريتونن ولدت عام 2017، وتعاني حاليا من مرض خلل التنسج الفكي السفلي الفريد، الذي هو مرض خلقي يسبب تشوه العظام. ونتيجة للتغيرات الحاصلة تتسارع شيخوخة الخلايا، لذلك يبدو الطفل أكبر من عمره الحقيقي.

ويحاول والداها التعامل مع حالتها بروح الدعابة والمرح ويدعونها على سبيل المزاح "الجدة". وقد بلغ وزن الطفلة إسلا 6.8 كيلوغرام، وهذا نصف الوزن الاعتيادي لطفل بهذا العمر. كما أن الطفلة تعاني من صعوبة التنفس بسبب ضيق المجاري التنفسية. ولديها عيب قلبي خلقي. كما أنها لا تتكلم وتتفاهم بلغة الإشارات.

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وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء لم يواجهوا مثل هذه الحالة التي اكتشفت عند الطفلة إسلا، لذلك تكريما لرواية وفيلم "الحالة المحيرة ل بنجامين باتن" الخيالي، الذي يظهر إلى الدنيا طفلا بعمر 80 سنة، لذلك أطلقوا على حالتها "مرض بنجامين باتن".

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت في شهر أغسطس الماضي أنباء عن طفلة كمبودية عمرها 10 سنوات ولدت بجلد متجعد، يعتقد أن سبب الشيخوخة المبكرة هو الحثل الشحمي، الذي يمنع تطور النسيج الشحمي، أو متلازمة أليبر (استرخاء الجلد).

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