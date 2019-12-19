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الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيًا

19 كانون أول / ديسمبر 2019 08:26

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت تنبأت الدائرة بأن يكون الجو صافياً بوجه عام دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وأن يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد المقبل يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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