مدير عام المستشفيات يتفقد لجنة امتحان بورد العظام بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

تفقد د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، امتحان البورد لجراحة العظام خاصة و أنه أول امتحان يعقد بالنظام العالمى "الأوسكى" ،يرافقه مدير عام المجمع د.محمد أبو سلمية و المدير الطبى د.حسن اللوح ود.هشام الزيناتى منسق برنامج البورد بمحافظة غزة و الشمال و د.أسامة أبو معمر مدير برنامج البورد فى تنمية القوى البشرية.

و قال د.صباح إن هذه الجولة هى داعمة بالدرجة الأولى لأنشطة بورد العظام و تعزيز البرنامج و تحسين مستواه الفنى،ودعم استمراريته و انتاجيته بهذا المستوى.

من جانبه، أوضح د.أشرف البياع استشارى جراحة العظام بمجمع الشفاء،أنه و لأول مرة يعقد امتحان للبورد بنظام البورد العربى و و الفلسطينى و دمجه بالنظام الجديد،و الذى التحق به (11) طبيبا من داخل و خارج مستشفيات وزارة الصحة.

و قال إن الهدف من ذلك هو الارتقاء بالمستوى التعليمى لأطباء البورد و استحداث الاساليب المتطورة في الانظمة العالمية لبرامج البورد.