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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2367) الخميس 19/12/2019

19 كانون أول / ديسمبر 2019 09:26

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2367)   الخميس 19/12/2019

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19 كانون أول (ديسمبر)

  • 2001م أهالي قرية سخنين العربية المحتلة عام 48 ، تظاهروا احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للقرية، و قاموا بطرده و أصابوا شرطيين صهيونيين .
  • 1967م الجمعية العامة تصدر القرار 2341م الذي ينص على إعادة التأكيد على وجوب احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تعرضت للقتال في حزيران 1967.
  • 1955م مظاهرات جماهيرية عارمة في القدس وأريحا ضد حلف بغداد ومحاولات ضم الأردن إليه وهاجم المتظاهرون السفارتين البريطانية والتركية الدولتين العضوتين في الحلف وقد استشهد في هذه المظاهرة المناضلة الفلسطينية رجاء أبو عماشة.
  • 1940 م رئيس القضاء الأعلى في السعودية عبد الله آل الشيخ يدعو المسلمين للجهاد المقدس لإنقاذ فلسطين من الاحتلال البريطاني ومحاولات الاستيطان اليهودية.
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