النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2367) الخميس 19/12/2019

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الرئيس الفلسطيني يرفض أي ضغوط لإجراء الانتخابات بدون القدس

شركة إسرائيلية تقطع الكهرباء عن الضفة الغربية

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شهيد في غزة.. ومواجهات مع الاحتلال بالضفة

روسيا تحتجز 40 «إسرائيلياً» في أحــد مطــارات موسكــو

وعد أوروبي بالتدخل لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

الكونجرس الأمريكي يصادق على 150 مليون دولار للسلطة

السلطة تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال لوقف جرائمه

« إسرائيل» تعتقل 110 فلسطينيات في 2019

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الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق تجاه سديروت

[تحليل إخباري].. الانتخابات تتصدر المشهد الفلسطيني وملف القدس "العقدة والحل"

العمادي: المنحة القطرية لغزة مستمرة حتى آذار ونأمل تجديدها

غزة: الاحتلال يقلص مساحة الصيد



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