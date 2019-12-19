النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2367) الخميس 19/12/2019
أخبار فلسطينية
- حماس تشيد بقدراتها الاستخبارية… والقسام تكشف تفاصيل عملية «سراب» وتضليل المخابرات الإسرائيلية لعامين
- خبراء يدعون الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
- العمادي يتفقد سير المشاريع القطرية في غزة ويقدم 24 عربة إطفاء
- الرئيس الفلسطيني يرفض أي ضغوط لإجراء الانتخابات بدون القدس
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أخبار إسرائيلية
- «الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة
- «بتسيلم» يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف أطفال فلسطينيين
- صدام حاد بين الحكومة الإسرائيلية ومؤسستها
الاخبار الدولية
- وعد أوروبي بالتدخل لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس
- الكونجرس الأمريكي يصادق على 150 مليون دولار للسلطة
- “أونروا”: العجز المالي انخفض لـ90 مليون دولار
- ألمانيا تدعم مشاريع في فلسطين بـ76 مليون يورو
- الأمم المتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية خلال 3 أعوام
اخبار عربية
- الجامعة العربية تدرس اتخاذ إجراءات ضد البرازيل بسبب فتح مكتب تجاري في القدس
- قطر تسلم مركبات ومعدات للدفاع المدني في غزة ـ (فيديو)
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة
- إسرائيل ذاهبة لانتخابات عامة محورها القضايا الشخصية لنتنياهو وسط تغييب للقضية الفلسطينية وحتى
- أكاديميون يشيدون بكتاب جديد للشيخ صلاح والمخابرات الإسرائيلية تحظر حفلا لإطلاقه
- العمادي يتفقد سير المشاريع القطرية في غزة ويقدم 24 عربة إطفاء
- حماس تشيد بقدراتها الاستخبارية… والقسام تكشف تفاصيل عملية «سراب» وتضليل المخابرات الإسرائيلية لعامين
- خبراء يدعون الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
- قطر تسلم مركبات ومعدات للدفاع المدني في غزة ـ (فيديو)
- شركة للاحتلال تقطع الكهرباء عن الضفة الغربية بسبب دين فلسطيني
-
الشرق الأوسط
- الجيش الإسرائيلي يتوقع اختراقاً للحدود من «حزب الله»
- «أونروا» تقول إن عجزها المالي تراجع هذا العام
- «الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة
- «بتسيلم» يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف أطفال فلسطينيين
- صدام حاد بين الحكومة الإسرائيلية ومؤسستها
الاهرام المصرية
- الرئيس الفلسطيني يرفض أي ضغوط لإجراء الانتخابات بدون القدس
- شركة إسرائيلية تقطع الكهرباء عن الضفة الغربية
الخليج الإماراتية
- شهيد في غزة.. ومواجهات مع الاحتلال بالضفة
- روسيا تحتجز 40 «إسرائيلياً» في أحــد مطــارات موسكــو
- وعد أوروبي بالتدخل لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس
- الكونجرس الأمريكي يصادق على 150 مليون دولار للسلطة
- السلطة تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال لوقف جرائمه
- «إسرائيل» تعتقل 110 فلسطينيات في 2019
الشروق المصرية
- الرئيس الفلسطيني يرفض أي ضغوط لإجراء الانتخابات بدون القدس
- الجامعة العربية تدرس اتخاذ إجراءات ضد البرازيل بسبب فتح مكتب تجاري في القدس
الغد الأردنية
- “أونروا”: العجز المالي انخفض لـ90 مليون دولار
- “الكونغرس” الأميركي يدعم الفلسطينيين بـ150 مليون دولار
الشرق القطرية
- دولة فلسطين تطالب البرازيل بالتراجع عن قرارها بفتح مكتب
- ألمانيا تدعم مشاريع في فلسطين بـ76 مليون يورو
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة
- الأمم المتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية خلال 3 أعوام
- طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة غرب غزة
- العمادي يوقّع اتفاقية تنفيذ مشروع إنشاء مركز لغسيل الكلى
- انطلاق أعمال مؤتمر الصحافة الاستقصائية بجامعة فلسطين
- اللجنة القطرية تسلم "الداخلية" معدات ومركبات للدفاع المدني
- كيف تعثر على الكاميرات المخبأة بالفنادق والعقارات المؤجرة؟
- نجم "فلامنغو" يحذر من صلاح "الخطير للغاية"
- العجز المالي للأونروا يتراجع إلى 90 مليون دولار
- محكمة الاحتلال تعقد غدا جلسة للأسير المضرب أحمد زهران
القدس المحلية
- الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق تجاه سديروت
- [تحليل إخباري].. الانتخابات تتصدر المشهد الفلسطيني وملف القدس "العقدة والحل"
- العمادي: المنحة القطرية لغزة مستمرة حتى آذار ونأمل تجديدها
- غزة: الاحتلال يقلص مساحة الصيد
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جريدة الأيام
- فجر اليوم: مجلس النواب الأميركي يطلق إجراءات عزل ومحاكمة ترامب
- »الرئيس يؤكد: لا انتخابات دون أن ينتخب أهل القدس في قلب مدينتهم ولن نرضخ...
- »الانتخابات الإسرائيلية لن تفضي إلى حسم ينهي الأزمة السياسية
- »"الانتخابات المركزية": وفد الأمم المتحدة يستعد لإرسال خبراء إذا تقرر إجراء...
الحياة الجديدة
- أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة هوية الأمة
- الجامعة العربية تبحث غدا مواجهة إفتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس
- الرئيس يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني
- تونس: المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يوصي بدعم مدينتي القدس والخليل
وكالة صفا
- قرار تاريخي لمجلس النواب.. ترامب ثالث رئيس أميركي يحاكَم برلمانيًّا
- طائرات الاحتلال تستهدف موقعًا للمقاومة غرب غزة
- جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من غزة صوب "سديروت"
- الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة
- قرار تاريخي لمجلس النواب.. ترامب ثالث رئيس أميركي يحاكَم برلمانيًّا
- طائرات الاحتلال تستهدف موقعًا للمقاومة غرب غزة
- جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من غزة صوب "سديروت"
-
وكالة الراي الفلسطينية
- طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة غرب غزة
- الاحتلال يقلّص مساحة الصيد بغزة
- الأمم المتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية بالضفة والقدس خلال 3 أعوام
- حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
- الاحتلال يفتتح سكة قطار بين القدس و"تل أبيب"
- محدث آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس
- مصادقة أمريكية على دعم السلطة بـ 150 مليون دولار
- الأونروا تعلن تراجع العجز المالي لديها لـ 90 مليون دولار
- صور الداخلية تتسلم مركبات ومعدات للدفاع المدني من قطر
سما نيوز
- مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور
- انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة
- طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم
- العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!
- نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات
- وزير الجيش الإسرائيلي : سورية باتت "فيتنام إيران"
- الاحتلال يحمل النائبة خالدة جرار مسؤولية عن عملية "عين بوبين"
- الاحتلال يقلص مساحة الصيد ببحر غزة ردا على اطلاق الصواريخ
- مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب
فلسطين اليوم
- الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة
- طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عدوانية غرب مدينة غزة
- أبرز أحداث عام 2019 في العالم .. وفاة رؤساء وتغير أنظمة وحرب مستمرة
- مجلس النواب الأمريكي يعزل الرئيس دونالد ترامب
- 2019 الأفضل منذ 7 سنوات في عمل معبر رفح
عرب 48
- تمديد المنحة القطرية لقطاع غزة مدة ثلاثة أشهر
- استنكار واسع للمشاركة الفلسطينية في جامعة مستوطنة "أريئيل"
- الكونغرس الأميركي يصادق على 150 مليون دولار للفلسطينيين
- مستشار الأمن القومي الأميركي يجتمع بنظيره الإسرائيلي
- الاحتلال يحمل خالدة جرار مسؤولية عن عملية "عين بوبين"
- بينيت: سورية باتت "فيتنام إيران"
- تقرير إسرائيلي: سياسة الضم ستعمق الأزمة مع الاتحاد الأوروبي
- بوادر أزمة: إسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس
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وكالة وفا
- احالة ترمب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة
- "الأمم المتحدة": 22 ألف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية خلال ثلاثة أعو..
- احالة ترمب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة
- قصف إسرائيلي شمال غرب غزة دون إصابات
حدث في مثل هذا اليوم
19 كانون أول (ديسمبر)
- 2001م أهالي قرية سخنين العربية المحتلة عام 48 ، تظاهروا احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للقرية، و قاموا بطرده و أصابوا شرطيين صهيونيين .
- 1967م الجمعية العامة تصدر القرار 2341م الذي ينص على إعادة التأكيد على وجوب احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تعرضت للقتال في حزيران 1967.
- 1955م مظاهرات جماهيرية عارمة في القدس وأريحا ضد حلف بغداد ومحاولات ضم الأردن إليه وهاجم المتظاهرون السفارتين البريطانية والتركية الدولتين العضوتين في الحلف وقد استشهد في هذه المظاهرة المناضلة الفلسطينية رجاء أبو عماشة.
- 1940 م رئيس القضاء الأعلى في السعودية عبد الله آل الشيخ يدعو المسلمين للجهاد المقدس لإنقاذ فلسطين من الاحتلال البريطاني ومحاولات الاستيطان اليهودية.