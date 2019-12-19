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وزارة العمل تناقش إشكاليات الجمعيات الإسكانية مع سلطة الأراضي

19 كانون أول / ديسمبر 2019 09:29

وزارة العمل تتابع حل إشكاليات الجمعيات الإسكانية مع سلطة الأراضي
وزارة العمل تتابع حل إشكاليات الجمعيات الإسكانية مع سلطة الأراضي

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة العمل موسي السماك ومدير عام هيئة العمل التعاوني نبيل المبحوح و رئيس قسم الارشادعلاء الميناوي بالسيد رئيس سلطة الاراضي م. ماهر ابو صبحة وبحضور المستشار القانوني و مدير عام املاك الحكومة م. حسن السرحي.
وتم خلال اللقاء مناقشة الاشكاليات والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية في قطاع غزة، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن المصلحة العامة والخاصة والتخلص من الفوضى القانونية في هذا المجال.
يأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة العمل علي حل اشكاليات الجمعيات التعاونية وخاصة الاسكانية، وتتويجا لورشة العمل التي اقامتها الوزارة مؤخرا بعنوان ” الجمعيات التعاونية الاسكانية مشاكل قديمة وحاضرة “، والتي ضمت عدة جهات حكومية ناقشت المشاكل الخاصة بالجمعيات التعاونية.
وانتهي اللقاء بالاتفاق علي استمرار وتكثيف التعاون بين الجهتين فيما يخص حل الاشكاليات العالقة لهذه الجمعيات وفق القانون.
 

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