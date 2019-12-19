التشريعي يهنئ النيابة العامة لحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة النائب المستشار محمد فرج الغول والنائب د. أحمد أبو حلبية والنائب د. مروان أبو راس والنائب د. محمد شهاب والنائب ا. مشير المصري، وذلك لتهنئة النيابة العامة لحصولها على جائزة النزاهة والشفافية لعام 2019، على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد نواب اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على ارتياحهم وثقتهم بالنيابة العامة، وعبروا عن عميق فخرهم واعتزازهم بأداء النيابة العامة المميز، الذي جسّد أسس ومبادئ النزاهة والعدالة والشفافية وإنفاذ القانون، مؤكدين أن الفوز المشرّف للنيابة على مستوى الوطن يشكل انتصاراً للقيم والمبادئ الأصيلة والمسار الديموقراطي الإصلاحي.

من جانبه رحب النائب العام برئيس وأعضاء اللجنة، وأكد على مواصلة النيابة العامة ريادة المسؤلية المجتمعية، وتعزيز سيادة القانون، وإقامة العدل، محيلاً فوز النيابة العامة بجائزة النزاهة للجهود المبذولة من أعضاء وموظفي النيابة العامة، الجنود المجهولين، الذين يقومون بواجباتهم بأمانة وإخلاص، مشيراً إلى استمرار النيابة العامة بسياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم، وتأسيس منهج العدالة من خلال الشفافية والمتابعة والمساءلة.

يذكر أن النيابة العامة حصدت المركز الأول في جائزة النزاهة والشفافية على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة عن فئة المؤسسات العامة، والتي رعتها مؤسسة ائتلاف أمان .