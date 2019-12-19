وزارة التعليم تعقد مقابلات منحة الطب البيطري

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي مقابلات منحة الطب بيطري وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والمالية وديوان الموظفين العام.

وحضر اللقاء مدير دائرة المنح والبعثات بوزارة التعليم أ. حمدي الدلو، ومدير دائرة التنمية البشرية في وزارة الزراعة أ. سامي النخالة، ونائب مدير عام السياسات والموارد البشرية م. سيرين البحيصي، ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية أ. محمد الصيرفي، وإداري في قسم المنح الداخلية أ. محمد حلاوة.

حيث أجريت المقابلات ل24 طالباً وطالبة وفق المعايير المهنية التي وضعها في الإعلان.

وسيتم لاحقاً إعلان النتائج عبر موقع الوزارة.