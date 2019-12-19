وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو عباس لإصدار مرسوم الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتابع مع المشرفين التربويين امتحانات نهاية الفصل الأول وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تناقش تطوير الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي يستقبل وفداً استشارياً من منظمة الصحة العالمية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تلتقي دائرة الأمن والسلامة في الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعقد مقابلات منحة الطب البيطري وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يهنئ النيابة العامة لحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش إشكاليات الجمعيات الإسكانية مع سلطة الأراضي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2367) الخميس 19/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية بالضفة خلال 3 أعوام
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة التعليم تعقد مقابلات منحة الطب البيطري

19 كانون أول / ديسمبر 2019 09:40

وزارة التعليم تعقد مقابلات منحة الطب البيطري
وزارة التعليم تعقد مقابلات منحة الطب البيطري

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي مقابلات منحة الطب بيطري وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والمالية وديوان الموظفين العام.

وحضر اللقاء مدير دائرة المنح والبعثات بوزارة التعليم أ. حمدي الدلو، ومدير دائرة التنمية البشرية في وزارة الزراعة أ. سامي النخالة، ونائب مدير عام السياسات والموارد البشرية م. سيرين البحيصي، ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية أ. محمد الصيرفي، وإداري في قسم المنح الداخلية أ. محمد حلاوة.

حيث أجريت المقابلات ل24 طالباً وطالبة وفق المعايير المهنية التي وضعها في الإعلان.

وسيتم لاحقاً إعلان النتائج عبر موقع الوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟