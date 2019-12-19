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متخصصاً في مجال الجودة الصحية

مستشفى الرنتيسي يستقبل وفداً استشارياً من منظمة الصحة العالمية

19 كانون أول / ديسمبر 2019 09:57

مستشفى الرنتيسي يستقبل وفداً استشارياً من منظمة الصحة العالمية
مستشفى الرنتيسي يستقبل وفداً استشارياً من منظمة الصحة العالمية

غزة- الرأي

استقبل مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي د. محمد أبو ندى ومجلس إدارته وفداً استشارياً من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية (الامرو - EMRO ( متخصصاً في مجال الجودة التغطية الصحية الشاملة.
حيث رحب د. أبو ندى بالوفد الزائر والطاقم المرافق له من وزارة الصحة أ. موسى العيماوي مدير وحدة الجودة  وأطلعهم على طبيعة الخدمات التخصصية التي يقدمها المستشفى لعلاج الأطفال والأمراض المزمنة وأقسام الأورام وامراض الدم للأطفال والكبار ، مشيراً إلى التحديات التي تواجه عمل المستشفى جراء الحصار الإسرائيلي.
كما نوه د.أبو ندى إلى سعي ادارته لتحسين مستوى الجودة وسلامة المرضى وفقاً للأمكانيات المتاحة من خلال اللجان المختصة.
واطلع د.أبو ندى الوفد على قسم د. موسى وسهيلة ناصر لعلاج الأورام وامراض الدم للأطفال وصيدلية العلاج الكيماوي ، وقد عبر الوفد الزائر عن إعجابه بالخدمات المقدمة للمرضى وكذلك أنشطة لجان تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفى.

79530359_2468308416780338_844354045991714816_n مستشفى الرنتيسي يستقبل وفداً استشارياً من منظمة الصحة العالمية 80624733_2468308393447007_926282355344146432_n
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