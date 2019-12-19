"التعليم" تناقش تطوير الامتحان التطبيقي الشامل

غزة- الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي تطوير الامتحان التطبيقي الشامل بشقيه النظري والعملي و الذي يتم تنظيمه بشكل دوري للخريجين من الكليات المتوسطة.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير عام الكليات والتعليم التقني م. عبد الرحمن جبر، ومدير عام تكنولوجيا المعلومات م. أسامة يونس، ورئيس لجنة الامتحان د. عبد الحميد اليعقوبي وحضور منسقي الكليات.

ورحب اليازوري بالحضور مؤكداً أن الوزارة تثمن جهود جميع مؤسسات التعليم العالي في عقد الامتحان التطبيقي الشامل، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى دوماً لتطوير هذا الامتحان من الناحية العلمية والإجرائية.

و تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها محتوى الامتحان ونماذج الأسئلة والمهارات المطلوبة والجوانب الإدارية والفنية، كما تم نقاش تطوير التخصصات المهنية والتقنية والخطط الدراسية والمساقات في الكليات المهنية والتقنية، إضافة إلى الجوانب الالكترونية الخاصة بالامتحان.