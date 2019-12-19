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استجابةً للإرادة الشعبية والفصائلية

حماس تدعو عباس لإصدار مرسوم الانتخابات

19 كانون أول / ديسمبر 2019 10:28

عباس
عباس

غزة - الرأي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس السلطة محمود عباس إلى الاستجابة للإرادة الشعبية والفصائلية المطالبة بإصدار مرسوم للانتخابات التشريعية والرئاسية، ووقف التعامل مع الانتخابات كقضية حزبية.

وطالب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي الخميس، بتحويل مطلب الانتخابات في القدس إلى حالة اشتباك جماهيري وإعلامي وسياسي ضد الاحتلال، وصولاً لإجباره على إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أن تجربة شعبنا تثبت أنه قادر على انتزاع ما يريد من الاحتلال عبر الاشتباك الشامل معه، وليس عبر استجدائه كما تفعل السلطة وقيادتها.

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