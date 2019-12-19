"الضمير": الاحتلال يتستر على جرائم التعذيب بحق الأسرى

رام الله - الرأي

استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، البيان الصادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أمس الأربعاء، في ما يتعلق "بملفات عدد من الأسرى الذين تعرضوا للتحقيق والتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق الإسرائيلية"، بحسب بيان المؤسسة.

كما استنكرت مؤسسة الضمير إقحام اسم النائبة خالدة جرار في القضية التي كشف عنها الشاباك أمس، وحمّلها مسؤولية عن عملية يزعم الاحتلال أن أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذوها وأدت إلى مقتل مستوطنة، واعتبرت المؤسسة هذا الإقحام لأغراض سياسية "فالمعلومات الواردة في البيان حول النائبة جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية"، بحسب الضمير.

وأشارت إلى أن هذا البيان تم نشره من قبل قوات الاحتلال للتغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق العديد من المعتقلين في مراكز التحقيق ومن أجل إسكات مؤسسات حقوق الإنسان والتغطية على الانتقادات التي تتعرض لها دولة الاحتلال، وخاصة بعد تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش الذي استنتج أنه لا يوجد ضمانات محاكمة عادلة في المحاكم الإسرائيلية العسكرية، وأن المحاكم والأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال تستخدم لقمع وانتهاك الحقوق السياسة والحماية الموفرة للأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت أن بيان الشاباك أمس "يعد إساءة استخدام للصلاحيات من طرفهم، بالرغم من أمر منع النشر الذي استصدرته المخابرات والشرطة من محكمة الصلح على كافة الجهات المعنية في الشارع الفلسطيني"، والذي يفترض أن ينتهي في تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى ذكر عدة أسماء في البيان ونشر تفاصيل حول نشاطها لم تقدم لها لائحة اتهام بعد.

ولفتت الضمير إلى أنه تم تجديد منع أمر النشر من قبل محكمة الصلح في القدس لمنع المحامين من نشر تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى، كما قامت المحكمة باستخدام هذا الأمر لمنع عائلات الأسرى من حضور محاكمهم، فقبل يوم واحد من إصدار بيان الشاباك، وفي يوم 17 من الشهر الجاري قامت النيابة العسكرية بمنع عائلات الأسرى من حضور المحاكم، مثل محاولة منع عائلة الأسير كرمل البرغوثي من حضور محاكمته.

وذكرت أن "جهاز المخابرات الإسرائيلي قام بإصدار بيان مشابه زعم فيه ضلوع سامر عربيد وآخرين بتنفيذ عملية في منطقة رام الله، بعد نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطر شديد جراء التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، ويذكر أنه تم إصدار هذا البيان قبل تقديم لائحة اتهام لسامر في محاولة من جهاز المخابرات للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله".