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معتقل قاصر يروي تفاصيل تنكيل الاحتلال به خلال اعتقاله

19 كانون أول / ديسمبر 2019 11:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

روى المعتقل القاصر خليل نزار أبو نعسة (17 عاما) من جنين، تفاصيل تنكيل قوّات الاحتلال به خلال عملية اعتقاله واحتجازه في مركز توقيف وتحقيق تابع لها.

وقالت محامية هيئة شؤون الأسرى نقلا عن المعتقل أبو نعسة في سجن "مجدو"؛ إن قوّات الاحتلال داهمت منزل عائلته فجر الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي بعد تحطيم المدخل، واقتحمت غرفته برفقة كلب بوليسي.

وأضاف: "أشهر الجنود السلاح بوجهي واطلقوا الكلب باتجاهي، قبل ان يعتدوا علي بالضرب المبرح بأيديهم واعقاب بنادقهم".

وأشار المعتقل القاصر أبو نعسة إلى أن قوّات الاحتلال نقلته إلى مركز توقيف وتحقيق "بيتح تكفا"، واحتجزته لمدّة (17 يوما) في زنزانة عزل انفرادي، وخضع للتّحقيق لساعات طويلة وهو مقيّد اليدين والقدمين، علاوة على نقله لما تسمّى غرف العصافير (العملاء) لثلاثة أيام في محاولة لانتزاع الاعترافات منه.

يذكر أن الاحتلال يعتقل في سجونه نحو (200) قاصر، ويتعرّض جميعهم للتّعذيب الجسدي والنفسي.

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