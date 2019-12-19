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"التعليم" تعلن نتائج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

19 كانون أول / ديسمبر 2019 11:33

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة "الاستكمالية".

قالت لجنة الامتحانات بالوزارة في بيان لها، إنه بالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرةً إلى أنه بإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم اعتباراً من يوم الأحد من مديريات التربية والتعليم.

وبيّنت اللجنة أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس خارج الوطن (3325) طالب/ة؛ توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (1892) بنسبة عامة بلغت (%56.9)، وأنه بذلك ترتفع نسبة الناجحين من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام لتصبح (%84.14).

ولفتت إلى أن هذه الدورة الاستكمالية، والتي تُعقد للعام الثالث على التوالي في نظام الثانوية العامة، تُمثل فرصةً إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

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