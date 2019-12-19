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النخالة: توافقنا مع قوى المقاومة للرد على أي عدوان موحدين

19 كانون أول / ديسمبر 2019 12:21

النخالة
النخالة

غزة - الرأي

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الخميس، إن حركته توافقت مع حركة حماس وقوى المقاومة على الرد على كل عدوان موحدين، وأن أي عدوان لن يمر دون رد.

وأضاف النخالة كلمةٍ له خلال حفل إشهار وتوزيع موسوعة شهداء من فلسطين، "إن رجال الجهاد ورجال المقاومة تصدَّوا قبل شهر لعدوانٍ جديدٍ، ويتصدَّوْن لغطرسة عدوٍّ لم يتوقف يومًا عن القتل؛ إمّا بالحصار، وإمّا بالسلاح والقصف والتدمير وهدم البيوت".

وتابع "أن رسالة المقاومة كانت واضحة وقوية؛ ليس الشعب الفلسطينيّ الذي يرضى بما تفرضه موازين القوى، فهي كانت مختلةً، وستبقى كذلك إلى أن يشاء الله، لكنَّها صيحة الواجب الذي يتجاوز الإمكان، الواجب الذي يخلق وقائع جديدةً، ويخلق معادلاتٍ جديدةً؛ فكانت صيحة الفجر، وكان الشهداء الذين يروون على مدى التاريخ شجرة الحرية".

وحيا النخالة، الشهداء الذين لم يترددوا يومًا في التضحية والفداء، دفاعًا عن الأرض، ودفاعًا عن الكرامة، ودفاعًا عن الدين، مؤكداً أنها الطريق التي اخترنا، والراية التي رفعنا؛ راية الجهاد والمقاومة التي لن تسقط طالما بقيتْ فينا نبضة حياةٍ.

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