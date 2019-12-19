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الشباب والرياضة تختتم دورة ريادة الأعمال" العمل الحر "

19 كانون أول / ديسمبر 2019 12:22

الشباب والرياضة تختتم دورة ريادة الأعمال" العمل الحر "
الشباب والرياضة تختتم دورة ريادة الأعمال

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة دورة ريادة الأعمال _ العمل الحر ، والذي تنظمه دائرة التدريب بالشراكة مع حاضنة يوكس التكنولوجية ، بحضور أ . أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وأ . جمال العقيلي مدير عام الشباب ، وأ . بلال الشاعر مدير دائرة التدريب .
واستمرت الدورة لمدة " 24 " ساعة تدريبية ، على مدار ستة أيام بواقع " 4 " ساعات يوميا ، وحاضر بالدورة أ . محمد العفيفي المختص بتدريب ريادة الأعمال ، حيث استهدفت الدورة متخصصين في مجالي تكنولوجيا المعلومات والحاسوب ، يمثلون العديد من المؤسسات والمراكز الشبابية .
وجاءت الدورة ضمن فعاليات مخيمات القدس التي أطلقتها الوزارة ، وعملت على تمويلها ومنحها للمراكز والمؤسسات الشبابية العاملة في قطاع غزة ، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم ، والعمل على تنمية جوانب العمل التطوعي وغير التطوعي لديهم .
 

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