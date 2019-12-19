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"الصحة" تباشر بتدريب فريق طبي لاستخدام جهاز الالتراساوند التفصيلي

19 كانون أول / ديسمبر 2019 12:24

"الصحة" تباشر بتدريب فريق طبي متخصص على استخدام جهاز الالتراساوند التفصيلي

غزة- الرأي

أكدت د. نهلة حلس مديرة دائرة صحة الأمومة والطفولة أن العمل من قبل وزارة الصحة ما زال مستمرا في تحسين جودة الخدمة المقدمة لرعاية الأمهات الحوامل في مراكز الرعاية الأولية.

حيث باشرت الوزارة ببرنامج تدريبي لفريق من الطبيبات الاخصائيات برعاية الحوامل على استخدام جهاز الالتراساوند التفصيلي الرباعي وللتشوهات من قبل د. محمد العجلة المتخصص بالأشعة_ التراساوند في مجمع الشفاء الطبي، وذلك لمتابعة السيدات اللواتي لديهن عوامل خطورة والتي تؤدي الى تشوهات الاجنة.
يذكر أن جهاز الالتراساوند التفصيلي الرباعي يقدم صورة (مجسمة شاملة) لتتابع الحركات الحية للجنين داخل الرحم، مع إمكانية تخزين الصور والفيديو للجنين، ويظهر الجنين كمجسم مع البعد الزمني للحركة، ويعطي الطبيب المعالج تدوير الصورة الملتقطة لأخذ البعد الثالث.

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