"الشباب والرياضة" توضح تفاصيل الترشح لجائزة أفضل مركز شبابي

غزة- الرأي

أكدت وزارة الشباب والرياضة أهمية التنافس بين المراكز الشبابية وتقديم ملفات متكاملة عن الأنشطة والبرامج التي تقدمها هذه المراكز للترشح لجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع جمال العقيلي مدير عام الشباب بالوزارة مع رؤساء المراكز الشبابية في محافظات غزة، صباح أمس الأربعاء في قاعة الوزارة بغزة.



وحضر اللقاء بهاء السر مدير المراكز الشبابية وطاقم دائرة المراكز الشبابية، وتحدث جمال العقيلي عن إعلان الوزارة لفتح باب الترشح لجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي لعام 2019، والتي ترعاها مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.



كما أشار العقيلي إلى مستجدات خطوات الوزارة حول تشكيل الاتحاد العام للمراكز الشبابية، وأكد أنه من حق المراكز الشبابية تشكيل الاتحادات الفرعية والاتحاد العام وفقاً لما نص عليه قانون الشباب الفلسطيني، وأوضح حرص الوزارة على إبراز دور المراكز الشبابية وتعزيز دورها بكل الوسائل المتاحة.



وتضمن اللقاء المحور الرئيسي وهو تفاصيل جائزة أفضل مركز شبابي، وقدم بهاء السر مدير المراكز الشبابية بالوزارة، توضيحاً للمعايير التي سيتم من خلالها تقييم طلبات الترشح للجائزة، وضرورة المشاركة من كافة المراكز، كما أشار إلى الجوائز المالية المقدمة للجائزة وهي المركز الأول: 2000 دولار، المركز الثاني: 1500 دولار، المركز الثالث: 1000 دولار، المركز الرابع: 500 دولار، المركز الخامس: 300 دولار، كما تطرق إلى الفترة المتاحة للتسجيل وهي من يوم (15) ديسمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 23/1/2020.

بدوره أجاب صبحي الميدنة رئيس قسم تسجيل المراكز الشبابية عن استفسارات المراكز الشبابية حول تسجيل المراكز والأمور القانونية للمراكز المسجلة.