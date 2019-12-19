السجل العدلي ولجنة الجودة يستقبلان وفداً من جودة الأداء الحكومي

غزة- الرأي

استقبلت الادارة العامة للسجل العدلي ولجنة الجودة في وزارة العدل وفداً من الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي بمجلس الوزراء ممثلاً بالأستاذ سعيد صافي و الأستاذ عبد الله إصليح، وذلك للاطلاع وتقييم الخدمات المقدمة من قبل مركز السجل العدلي في إطار الرؤية الجديدة لتحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطن الفلسطيني.

وكان في استقبال الوفد كلاً من مدير عام السجل العدلي أ. جواد قنديل ورئيس لجنة الجودة بالوزارة أ. محيي الدين الاسطل ومدير دائرة العلاقات العامة والاعلام أ. مطر العجلة.

وخلال الاجتماع تحدث الوفد عن جائرة مجلس الوزراء لأفضل مركز تقديم خدمة المزمع اجراءها، والشروط الواجب توافرها بالمراكز المترشحة للجائزة من حيث البعد المكاني والبعد الانساني والبعد الخاص بسهولة الحصول على المعلومة وتفاصيل اخرى.

من جانبه رحب مدير عام السجل العدلي بالوفد الزائر، وتحدث عن مراحل تقديم خدمة السجل العدلي (عدم المحكومية للمواطن)، وعن المراحل التي تمر بها، مشيراً ان الوزارة تسعى في الفترة القادمة بعمل اضافات نوعية في مجال تقديم الخدمة للمواطن بسهولة ويسر، وأن هناك توجه وتعليمات من وكيل الوزارة بإنشاء مراكز لتقديم خدمة السجل العدلي في كافة محافظات قطاع غزة بداية العام المقبل.

وعن التطورات الجديدة التي جرت على الخدمة أكد رئيس لجنة الجودة أنه في إطار تطبيق معايير جودة تقديم الخدمة فقد أصبحت معاملات السجل العدلي تنجز الكترونياً بالكامل، وما على المواطن متلقي الخدمة سوى إبراز بطاقة الهوية الشخصية للموظف المختص، حيث تم إلغاء تقديم الطلبات الورقية وصورة الهوية الشخصية، بحيث يتم استدعاء بيانات المواطن بمجرد إدخال رقم الهوية الشخصية، كما تم إدخال خدمة التوقيع الإلكتروني على الشهادات، علماً بأن وزارة العدل تعتمد في كافة برامجها على التحصيل المالي من خلال الدمغة الإلكترونية.